Un viola il foglio di via l’altro è irregolare, due marocchini nei guai

Le volanti, nell’ambito dei servizi disposti dal questore per la prevenzione dei reati predatori durante il periodo estivo, hanno proceduto al controllo di due persone sospette nella zona dell’Università.

I poliziotti hanno quindi condotto i due soggetti, cittadini marocchini pluripregiudicati, in questura per essere identificati compiutamente.

Il primo, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero. Deve rispondere della violazione del foglio di via da Piacenza. Gli agenti gli hanno notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno.

Il secondo, irregolare, è stato denunciato per non aver ottemperato ad un provvedimento di espulsione con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. E’ attualmente in trattazione da parte dell’ufficio immigrazione per i provvedimenti di competenza.