Il Fol in Fest presenta tre eventi in anteprima alla quarta edizione prevista a luglio

Tre eventi tra teatro, arte, natura e cultura, previsti nell’ultima settimana di giugno, saranno la prestigiosa anteprima del Fol in Fest, la rassegna della montagna promossa dai 4 comuni più “alti” della provincia di Piacenza, Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere.

“Con questi tre eventi – commentano gli amministratori del 4 comuni – entriamo pienamente nel clima del festival e nel suo spirito che unisce arte e pensiero, dialogo, cultura e riflessione. Abbiamo inoltre voluto, grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano che li ospita che alcune di queste anteprime si svolgessero a Piacenza sancendo il legame indissolubile tra la città e la sua montagna, in un clima di reciproca attenzione e collaborazione”.

Si parte però dalla montagna e da un tuffo nel paesaggio, quello incontaminato dell’alta Val d’Arda. In occasione del solstizio d’estate, il 21 giugno si terrà infatti una camminata archeologica lungo l’anello della Val Tolla, attorno all’antico Monastero.

Il ritrovo è in località Rabbini, alle ore 18.00, da dove partirà l’escursione, accompagnati da una guida turistica e da un archeologo che avrà modo di spiegare i dettagli della campagna di scavi sull’area archeologica. Accanto alla cultura e al più profondo contatto con la natura, si potrà godere anche delle prelibatezze dei prodotti agroalimentari che verranno offerti in una ricca merenda al termine del percorso. La camminata, della durata di poco più di un’ora, sarà a numero chiuso per motivi di sicurezza.

Alla sera (ore 21.00), inoltre, si potrà assistere al concerto di musica classica del baritono Valentino Salvini e della pianista Romina Vavassori sulle musiche di Verdi, Giordano e Puccini.

Il giorno successivo, domenica 22 giugno, alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 12 – ingresso libero), sarà la volta del teatro grazie all’attore piacentino Mino Manni che porterà in scena un intenso omaggio teatrale a Pasolini. Manni ripercorrerà la poetica, la visione e la critica al consumismo dell’intellettuale italiano nello spettacolo “Pier Paolo Pasolini…tutto il mio folle amore”.

Sabato 28 giugno si entrerà ancora più nel tema della nuova edizione del Fol in Fest con l’incontro dal titolo “L’anima e gli idoli di oggi – Tra tradizione e progresso”, ospitato sempre nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Dopo i saluti del Presidente dell’ente di Via Sant’Eufemia e con l’introduzione di Massimo Polledri, direttore artistico del Fol in Fest, si confronteranno sul tema della serata Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, giornalista, opinionista oltre che Presidente della Biennale di Venezia e Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo, oltre che Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

“Siamo molto lieti ed orgogliosi di essere riusciti a organizzare un pre festival dal così alto valore culturale – sottolinea Massimo Polledri – e ringrazio di cuore i Sindaci per il loro costante ed inesauribile sostegno e tutti i sostenitori, sponsor e collaboratori grazie ai quali sono certo che la quarta edizione del Fol in Fest, che celebreremo nei comuni promotori dal 23 al 27 luglio prossimi, possa essere ricordata come un ulteriore step di crescita e un fondamentale momento di approfondimento su tematiche di stretta attualità e di prospettiva per il nostro futuro, non solo della montagna”.