Fornaroli atleta dell’anno, Vergari miglior tecnico: consegnati i premi CONI per il 2025

Alla presenza dei rappresentanti degli enti pubblici e delle istituzioni del nostro territorio, ma anche del Presidente Regionale del CONI dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi – da alcuni mesi anche consigliere nazionale del CONI – si è svolta questa mattina alla Fondazione di Piacenza e Vigevano la cerimonia con cui il Comitato olimpico piacentino ha premiato dirigenti, atleti, tecnici e società sportive che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione 2025.
“A tutti loro – ha detto il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli – dobbiamo rivolgere i nostri complimenti ma anche un caloroso ringraziamento perché con la loro passione, abnegazione, volontà e competenza non hanno soltanto offerto un contributo alla crescita dello sport piacentino, ma anche un esempio positivo per i nostri giovani a cui, attraverso la promozione sportiva, cechiamo di trasmettere i valori sociali, culturali ed educativi che sono nel DNA del CONI e dello sport”.
Ecco l’elenco dei premiati
- Premio Franco Bargazzi (Atleta dell’anno): Leonardo Fornaroli
Pur essendo giovanissimo, si è messo in luce nel 2024, all’esordio, vincendo il Campionato Mondiale di automobilismo di Formula 3, titolo che ha replicato nel 2025 con il Mondiale di F. 2.
- Premio Bruno Polidoro (Tecnico dell’anno o alla carriera): Alain Vergari
Con la formazione del Croara Country Club si è classificato 2° ai Campionati italiani a squadre Under 18, Vicecommissario Tecnico della Nazionale italiana (da 3 anni) vincitrice nel 2025 del Campionato Europei Amateur, un suo atleta, Leonardo Zanardi, ha vinto nel 2025 il Campionato Italiano Cadetti.
- Premio Edgardo Franzanti (Dirigente – una vita per lo sport): Antonio Galli
Opera attivamente nel mondo della pallacanestro da 53 anni, prima come co-fondatore e dirigente del Basket Borgonovo, successivamente come componente del Consiglio provinciale della Federbasket in cui è entrato nel 1980 e di cui è diventato Presidente nel 1996. Attualmente è presidente regionale E/R della stessa Federazione.
- Premio Massimo Capra (alla squadra dell’anno): TC Borgotrebbia per la promozione al campionato nazionale di Serie A1, dopo quella al campionato di A2 dello scorsa stagione sportiva. Quinta promozione consecutiva in altrettanti anni.
- Premio Leonardo Garilli (settore giovanile): Team Scott Gagabike
E’ un’Associazione sportiva attiva nel mondo del ciclismo, principalmente nel fuoristrada e nella Mountain bike, si è distinta non solo per i risultati conseguiti – vincendo nel 2024 e nel 2025 diversi titoli italiani – ma anche per la grande e costante attenzione ai bisogni formativi ed educativi dei suoi giovani atleti.
- Premio Pino Dordoni (Fairplay): SC Vittorino da Feltre e Acrobatic Fitness
Nella primavera del 2025, per aiutare la SC Nino Bixio – alle prese con i danni causati dall’alluvione che hanno determinato oltre due mesi di chiusura dell’impianto sportivo – hanno messo gratuitamente le loro strutture sportive a servizio dei Soci della Nino Bixio
- Premio Domenico Mazzoni (Aziende che credono nei valori dello sport): Libelli Edilizia
Azienda piacentina nel settore dei materiali e forniture per l’edilizia, caratterizzata da una costante vicinanza al mondo sportivo piacentino, che si traduce con il sostegno a diverse Associazioni dilettantistiche e giovanili, ma anche con contributi indirizzati all’organizzazioni di varie manifestazioni agonistiche, tra cui i Campionati italiani di scherma.
- Premio Ufficiali di gara: Piero Corbellini
Premio attribuito per la grande passione dimostrata da un direttore di gara che, pur non avendo raggiunto le serie professionistiche, anziché smettere attorno ai 30 anni – come la maggior parte degli arbitri – si è messo a disposizione delle Sezione provinciale (e dei colleghi più giovani) continuando tuttora ad arbitrare (lo fa da 45 anni) all’età di 62 anni.
- Premio Gaetano Cravedi (Giornalista sportivo): Leonardo Piriti.
Da oltre quarant’anni collabora con la Redazione sportiva del quotidiano Libertà, occupandosi principalmente di motonautica, rugby e pallavolo. E’ stato anche addetto stampa di alcune Associazioni sportive piacentine.
- Premio Prospero Cravedi (Foto-cineoperatore): Angela Petrarelli
Storica fotografa sportiva con una lunghissima collaborazione alle spalle con il quotidiano Libertà, ma anche altre riviste sportive nazionali, si occupa da sempre – principalmente – di rugby, ma anche di volley e di motori.
- Premio Speciale: Fiorenzo Zani
Sta svolgendo il suo ultimo anno da Coordinatore di Educazione Fisica c/o l’Ufficio Scolastico Provinciale (andrà in pensione a giugno 2026). Premio per la passione, la competenza e la dedizione dimostrata, ma anche per la costante e continua collaborazione con CONI e Federazioni.