Fornaroli atleta dell’anno, Vergari miglior tecnico: consegnati i premi CONI per il 2025

Alla presenza dei rappresentanti degli enti pubblici e delle istituzioni del nostro territorio, ma anche del Presidente Regionale del CONI dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi – da alcuni mesi anche consigliere nazionale del CONI – si è svolta questa mattina alla Fondazione di Piacenza e Vigevano la cerimonia con cui il Comitato olimpico piacentino ha premiato dirigenti, atleti, tecnici e società sportive che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione 2025.

“A tutti loro – ha detto il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli – dobbiamo rivolgere i nostri complimenti ma anche un caloroso ringraziamento perché con la loro passione, abnegazione, volontà e competenza non hanno soltanto offerto un contributo alla crescita dello sport piacentino, ma anche un esempio positivo per i nostri giovani a cui, attraverso la promozione sportiva, cechiamo di trasmettere i valori sociali, culturali ed educativi che sono nel DNA del CONI e dello sport”.

Ecco l’elenco dei premiati

Premio Franco Bargazzi (Atleta dell’anno): Leonardo Fornaroli

Pur essendo giovanissimo, si è messo in luce nel 2024, all’esordio, vincendo il Campionato Mondiale di automobilismo di Formula 3, titolo che ha replicato nel 2025 con il Mondiale di F. 2.

Premio Bruno Polidoro (Tecnico dell’anno o alla carriera): Alain Vergari

Con la formazione del Croara Country Club si è classificato 2° ai Campionati italiani a squadre Under 18, Vicecommissario Tecnico della Nazionale italiana (da 3 anni) vincitrice nel 2025 del Campionato Europei Amateur, un suo atleta, Leonardo Zanardi, ha vinto nel 2025 il Campionato Italiano Cadetti.

Premio Edgardo Franzanti (Dirigente – una vita per lo sport): Antonio Galli

Opera attivamente nel mondo della pallacanestro da 53 anni, prima come co-fondatore e dirigente del Basket Borgonovo, successivamente come componente del Consiglio provinciale della Federbasket in cui è entrato nel 1980 e di cui è diventato Presidente nel 1996. Attualmente è presidente regionale E/R della stessa Federazione.

Premio Massimo Capra (alla squadra dell’anno): TC Borgotrebbia per la promozione al campionato nazionale di Serie A1, dopo quella al campionato di A2 dello scorsa stagione sportiva. Quinta promozione consecutiva in altrettanti anni.

Premio Leonardo Garilli (settore giovanile): Team Scott Gagabike

E’ un’Associazione sportiva attiva nel mondo del ciclismo, principalmente nel fuoristrada e nella Mountain bike, si è distinta non solo per i risultati conseguiti – vincendo nel 2024 e nel 2025 diversi titoli italiani – ma anche per la grande e costante attenzione ai bisogni formativi ed educativi dei suoi giovani atleti.

Premio Pino Dordoni (Fairplay): SC Vittorino da Feltre e Acrobatic Fitness

Nella primavera del 2025, per aiutare la SC Nino Bixio – alle prese con i danni causati dall’alluvione che hanno determinato oltre due mesi di chiusura dell’impianto sportivo – hanno messo gratuitamente le loro strutture sportive a servizio dei Soci della Nino Bixio

Premio Domenico Mazzoni (Aziende che credono nei valori dello sport): Libelli Edilizia

Azienda piacentina nel settore dei materiali e forniture per l’edilizia, caratterizzata da una costante vicinanza al mondo sportivo piacentino, che si traduce con il sostegno a diverse Associazioni dilettantistiche e giovanili, ma anche con contributi indirizzati all’organizzazioni di varie manifestazioni agonistiche, tra cui i Campionati italiani di scherma.



(Aziende che credono nei valori dello sport): Libelli Edilizia Azienda piacentina nel settore dei materiali e forniture per l’edilizia, caratterizzata da una costante vicinanza al mondo sportivo piacentino, che si traduce con il sostegno a diverse Associazioni dilettantistiche e giovanili, ma anche con contributi indirizzati all’organizzazioni di varie manifestazioni agonistiche, tra cui i Campionati italiani di scherma. Premio Ufficiali di gara: Piero Corbellini

Premio attribuito per la grande passione dimostrata da un direttore di gara che, pur non avendo raggiunto le serie professionistiche, anziché smettere attorno ai 30 anni – come la maggior parte degli arbitri – si è messo a disposizione delle Sezione provinciale (e dei colleghi più giovani) continuando tuttora ad arbitrare (lo fa da 45 anni) all’età di 62 anni.



Piero Corbellini Premio attribuito per la grande passione dimostrata da un direttore di gara che, pur non avendo raggiunto le serie professionistiche, anziché smettere attorno ai 30 anni – come la maggior parte degli arbitri – si è messo a disposizione delle Sezione provinciale (e dei colleghi più giovani) continuando tuttora ad arbitrare (lo fa da 45 anni) all’età di 62 anni. Premio Gaetano Cravedi (Giornalista sportivo): Leonardo Piriti.

Da oltre quarant’anni collabora con la Redazione sportiva del quotidiano Libertà, occupandosi principalmente di motonautica, rugby e pallavolo. E’ stato anche addetto stampa di alcune Associazioni sportive piacentine.



(Giornalista sportivo): Leonardo Piriti. Da oltre quarant’anni collabora con la Redazione sportiva del quotidiano Libertà, occupandosi principalmente di motonautica, rugby e pallavolo. E’ stato anche addetto stampa di alcune Associazioni sportive piacentine. Premio Prospero Cravedi (Foto-cineoperatore): Angela Petrarelli

Storica fotografa sportiva con una lunghissima collaborazione alle spalle con il quotidiano Libertà, ma anche altre riviste sportive nazionali, si occupa da sempre – principalmente – di rugby, ma anche di volley e di motori.



(Foto-cineoperatore): Angela Petrarelli Storica fotografa sportiva con una lunghissima collaborazione alle spalle con il quotidiano Libertà, ma anche altre riviste sportive nazionali, si occupa da sempre – principalmente – di rugby, ma anche di volley e di motori. Premio Speciale: Fiorenzo Zani

Sta svolgendo il suo ultimo anno da Coordinatore di Educazione Fisica c/o l’Ufficio Scolastico Provinciale (andrà in pensione a giugno 2026). Premio per la passione, la competenza e la dedizione dimostrata, ma anche per la costante e continua collaborazione con CONI e Federazioni.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy