Volley – Gas Sales Piacenza – Cisterna Volley LIVE dalle 18

Dopo il successo casalingo contro Soria di mercoledì scorso, i Biancorossi sono pronti ad accogliere Cisterna tra le mura amiche del PalaBanca, nell’ultimo incontro di campionato prima dell’attesissima Final 4 di Coppa Italia.
I ragazzi di coach Boninfante sono in un buon momento, le cinque vittorie nelle prime sei gare del nuovo anno, tutte a bottino pieno con un secco tre a zero, hanno portato la Gas Sales a mantenere il quinto posto in classifica, a pari merito con Modena, davanti ad una Lube in forte difficoltà ed a mettere pressioni ad una Trento in terza posizione che dista sole tre lunghezze.
Il calendario biancorosso è molto fitto, la vittoria di mercoledì, oltre ad aver dato ai tifosi la soddisfazione
di aver superato i sedicesimi in Coppa Cev, ha dato minuti a tutti i giocatori in rosa, assoluto protagonista Bergmann con una prestazione dominante sugli Spagnoli del Soria, occasione buona anche per far riposare i titolarissimi Seddik e Mandiraci.
Cisterna sta attraversando una stagione difficile, nonostante la presenza di giocatori esperti come Lanza e Plak, i Laziali sono rilegati al penultimo posto in classifica con soli quattro trionfi nelle diciotto partite disputate, la vittoria dello scorso 15 gennaio contro Monza ha ridato speranza ai Biancoazzurri che vogliono a tutti i costi raggiungere la salvezza matematica il prima possibile davanti a Grottazzolina.
Segui Gas Sales Piacenza – Cisterna Volley su RadioSound, clicca qui per lo streaming.