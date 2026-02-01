“No a questa frettolosa riforma degli istituti comprensivi”, genitori e docenti si organizzano: gruppo Facebook e comitato

No a questa riorganizzazione delle scuole che porterà alla nascita di otto Istituti Comprensivi, al posto dei nove attuali. Dopo incontri e iniziative di piazza nasce un , gruppo chiamato “Dante Calvino Faustini Frank”. Ora la prossima tappa potrebbe essere la creazione di un vero e proprio comitato. L’ultimo incontro si è tenuto ieri alla scuola Anna Frank.

“Un comitato che sta nascendo, con centinaia di genitori, personale docente e non solo. Abbiamo creato questo gruppo e in tre ore si erano già iscritte 158 persone, tutte colpite dal problema della frettolosa riforma e sul quale esporranno storie di disagio individuale, familiare, professionale”, spiegano i creatori del gruppo Facebook.

“Questo gruppo nasce per tutelare i diritti di studenti, genitori e personale scolastico in una fase di cambiamento delicata come quella della riforma degli istituti comprensivi, e più in generale ogni volta che tali diritti rischiano di essere trascurati, compressi o interpretati in modo discutibile”.

“Il gruppo si propone di informare con chiarezza, comunicare in modo trasparente, divulgare proposte e soluzioni concrete, favorendo una partecipazione consapevole della comunità scolastica”.

“Allo stesso tempo, si impegna a individuare problemi, anomalie e scelte ritenute non adeguate, promuovendo un confronto civile, documentato e costruttivo, orientato alla difesa della qualità della scuola pubblica e del benessere di chi la vive ogni giorno”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy