“No a questa frettolosa riforma degli istituti comprensivi”, genitori e docenti si organizzano: gruppo Facebook e comitato

No a questa riorganizzazione delle scuole che porterà alla nascita di otto Istituti Comprensivi, al posto dei nove attuali. Dopo incontri e iniziative di piazza nasce un gruppo Facebook, gruppo chiamato “Dante Calvino Faustini Frank”. Ora la prossima tappa potrebbe essere la creazione di un vero e proprio comitato. L’ultimo incontro si è tenuto ieri alla scuola Anna Frank.
“Un comitato che sta nascendo, con centinaia di genitori, personale docente e non solo. Abbiamo creato questo gruppo e in tre ore si erano già iscritte 158 persone, tutte colpite dal problema della frettolosa riforma e sul quale esporranno storie di disagio individuale, familiare, professionale”, spiegano i creatori del gruppo Facebook.
“Questo gruppo nasce per tutelare i diritti di studenti, genitori e personale scolastico in una fase di cambiamento delicata come quella della riforma degli istituti comprensivi, e più in generale ogni volta che tali diritti rischiano di essere trascurati, compressi o interpretati in modo discutibile”.
“Il gruppo si propone di informare con chiarezza, comunicare in modo trasparente, divulgare proposte e soluzioni concrete, favorendo una partecipazione consapevole della comunità scolastica”.
“Allo stesso tempo, si impegna a individuare problemi, anomalie e scelte ritenute non adeguate, promuovendo un confronto civile, documentato e costruttivo, orientato alla difesa della qualità della scuola pubblica e del benessere di chi la vive ogni giorno”.