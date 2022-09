Ministero della Terza età, edilizia scolastica e crisi energetica: Forza Italia presenta i suoi candidati – AUDIO

Forza Italia presenta i propri candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Si tratta di Isabella Martini e Gianluca Argellati, in corsa per la Camera, e Paola Pizzelli, in corsa per il Senato.

“Maggiore forza al sistema sociosanitario piacentino, in particolare istituire la figura del garante per gli anziani: d’altra parte nel programma di Forza Italia è presente la creazione del Ministero della Terza Età. Ho iniziato a lavorare come logopedista nel 1977, sono stata la prima o la seconda logopedista del nostro territorio: ho sempre lavorato nel settore sociosanitario e sento di dover proseguire su questa strada”, spiega Pizzelli.

“Il parlamentare deve essere sentinella del proprio territorio, quindi le priorità saranno sempre l’ascolto e la risoluzione dei problemi dei nostri territori. In questo momento il problema da risolvere è la crisi idrica accompagnata dalla crisi energetica”, commenta Argellati.

“Vorrei concentrarmi sulla scuola, da anni dimenticata. Il programma propone importanti investimenti per le strutture scolastiche: abbiamo strutture non adeguate, a partire dagli impianti di aerazione. Già perché molti genitori vorrebbero i figli a scuola anche durante l’estate, ma senza le adeguate strutture questo non è possibile”, sostiene Martini.