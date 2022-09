Forza Italia, Valentini: “Aiuti diretti alle aziende e politica europea di revisione del mercato dell’energia”

Ospite prestigioso a casa Forza Italia Piacenza, consigliere di Berlusconi per la politica estera, figura di primo piano del partito oltre che Vicecapogruppo alla Camera dei deputati, Valentino Valentini si presenta a Piacenza a supporto dei candidati locali Gianluca Argellati e Isabella Martini per la Camera dei deputati e Paola Pizzelli per il Senato. Insieme ai candidati, al coordinatore provinciale Gabriele Girometta e a quello locale Leonardo Bersani, nella giornata di martedì 12 settembre ha visitato alcune importanti aziende del territorio preoccupate dell’emergenza energetica, argomento privilegiato di confronto e scontro politico.

In merito al caro energia e alle azioni da assumere a livello nazionale (da assumere con tempistiche ed effetti a breve periodo) e internazionale (per interventi strutturali di medio-lungo termine): “Defiscalizzazione per le aziende e aiuti diretti per ridurre il peso delle bollette, mentre a livello europeo revisione della struttura del mercato del prezzo dell’energia: ci sono quindi due strade da percorrere per salvare le imprese e i risparmi delle famiglie, quella nazionale e quella europea”

Ascolto e attenzione sono stati denominatore comune di tutti i facenti parte di Forza Italia durante i colloqui con le aziende della nostra provincia.

Da parte dei rappresentanti della nostra provincia è chiaro dalle loro parole emergere la consapevolezza che gli italiani hanno bisogno di concretezza e di competenza.

“Per Forza Italia l’attenzione e l’impegno per le problematiche relative agli aumenti vertiginosi è prioritario – interviene Gianluca Argellati – la politica regionale e nazionale di questi anni ha penalizzato tutti. Faccio riferimento anche al mondo agricolo che necessita di interventi rapidi prima che sia troppo tardi”

“Servono aiuti immediati per le tantissime partite iva, gli artigiani, i commercianti e le pmi che con l’aumento vertiginoso delle bollette sono e saranno costretti a chiudere e/o licenziare i propri dipendenti – commenta Isabella Martini – ma anche interventi lungimiranti”

“Un aiuto è indispensabile per le famiglie e per chi non ce la fa più da solo. Ormai non è più accettabile, in tantissimi si sentono abbandonati dallo Stato” – interviene Paola Pizzelli

“Ringraziamo Valentini per la disponibilità e l’attenzione alle nostre aziende locali – conclude Girometta, coordinatore provinciale del partito – Forza Italia dimostra di essere attento ai reali problemi dell’Italia e nel suo programma ha impostato azioni concrete, non demagogiche e con una visione a lungo termine.”