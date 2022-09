Terzo Polo Azione – Italia Viva, inaugurato il point elettorale in via Borghetto

È stata inaugurato nella giornata di ieri il point elettorale dei candidati del Terzo Polo Azione – Italia Viva di Piacenza. Il point di De Canio e Sbalbi rispettivamente candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato trova ospitalità nella sede messa a disposizione da Italia Viva in VIA BORGHETTO, 4 a Piacenza. Il Segretario di Azione di Piacenza dott. Filippo Ceruti nel ringraziare gli amici di Italia Viva per aver messo i locali a disposizione auspica che il Point possa diventare, nell’ultima fase della campagna elettorale, luogo di confronto, di progettazione e di incontro con tutti i cittadini che volessero incontrare i candidati e i loro collaboratori. Molto significativa anche la posizione di Emilio Pagani, segretario cittadino di Italia Viva, che auspica che questo luogo possa avere un futuro anche dopo il 25 settembre.

Entusiasmo per l’apertura del Point elettorale è stato espresso anche dai Candidati piacentini De Canio e Sbalbi nel ringraziare tutti per essere intervenuti all’inauguazione dei locali di via Borghetto invitano tutti i cittadini ad “entrare dalla porta ogni volta che la troveranno aperta perché qui – prosegue Sbalbi – ci sarà qualcuno pronto ad accogliere e a confrontarsi sulle attività in corso.

Dopo un doveroso momento di festa il Point ha osipitato la riunione operativa dello Staff Elettorale.