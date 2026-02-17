Referendum sulla giustizia: a Piacenza incontro pubblico “Le ragioni del No” con Barbacetto e Pradella

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia, tra diritto, informazione e principi costituzionali.
Lunedì 23 febbraio alle ore 18.00, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17), si terrà l’iniziativa pubblica “Le ragioni del No – Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale”.
Locandine NO_Comitato magistrati
Interverranno:
- Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano, saggista e scrittore
- Grazia Pradella, magistrato e componente del comitato Giusto dire no
L’incontro intende offrire strumenti di comprensione e approfondimento sui quesiti referendari, affrontando le implicazioni concrete per il sistema giudiziario, per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e per la tutela dei diritti dei cittadini. Un’occasione pubblica di informazione e partecipazione, volta a favorire un voto consapevole.