Referendum sulla giustizia: a Piacenza incontro pubblico “Le ragioni del No” con Barbacetto e Pradella

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia, tra diritto, informazione e principi costituzionali.

Lunedì 23 febbraio alle ore 18.00, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17), si terrà l’iniziativa pubblica “Le ragioni del No – Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale”.

Locandine NO_Comitato magistrati

Interverranno:

Gianni Barbacetto , giornalista de Il Fatto Quotidiano, saggista e scrittore

Grazia Pradella, magistrato e componente del comitato Giusto dire no

L’incontro intende offrire strumenti di comprensione e approfondimento sui quesiti referendari, affrontando le implicazioni concrete per il sistema giudiziario, per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e per la tutela dei diritti dei cittadini. Un’occasione pubblica di informazione e partecipazione, volta a favorire un voto consapevole.

