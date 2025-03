Frana invade una strada nei pressi di Ottone, isolata la frazione di Campi: “Per emergenze sanitarie interverrà l’elicottero”

Una frana ha interessato la Strada Provinciale che dal Comune di Ottone conduce a località Campi. La strada è attualmente interrotta. Il sindaco Federico Beccia ha allertato la popolazione: “Al momento, come si può evidenziare dalle condizioni viste ieri e oggi la frana è ancora in movimento”.

“Si sta cercando di ridurre il carico della massa asportando terreno e posizionandolo in terreni circostanti messi a disposizione dai proprietari che vivamente si ringraziano”.

“Così come si ringraziano tutti gli abitanti di Campi per la comprensione del grave problema che li ha investiti e per l’attivismo dimostrato nel collaborare. Per quanto attiene alle eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi ci si servirà dell’elicottero del 118”.

Secondo quanto si apprende, al momento sarebbero una decina le persone presenti a Campi che attualmente dunque sarebbero isolate.