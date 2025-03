Dire Straits Over Gold al Teatro Politeama il 22 marzo

Sabato 22 marzo, al Teatro Politeama di Piacenza arriva lo spettacolo dei Dire Straits Over Gold, una delle tribute band più apprezzate in Europa.

Un viaggio nella leggenda dei Dire Straits

I Dire Straits Over Gold portano in scena tutta la magia dei grandi successi della band di Mark Knopfler, regalando un’esecuzione impeccabile dei brani che hanno fatto la storia della musica rock. Dai classici Sultans of Swing, Brothers in Arms e Money for Nothing, fino ai capolavori più ricercati, ogni canzone sarà un tributo emozionante all’iconico stile chitarristico e alle atmosfere inconfondibili dei Dire Straits.

Foto dalla Pagina Facebook dei Dire Straits Over Over.