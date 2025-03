Tornano gli incontri di “Prima di andare in scena” il 22 marzo

Sabato 22 marzo alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, prosegue “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto delle opere, realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Teatri e Amici della Lirica di Piacenza.

L’incontro, a ingresso libero, sarà dedicato al dittico Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in preparazione ai due titoli in programma venerdì 28 e domenica 30 marzo, nell’ambito della Stagione d’Opera del Municipale.

Il musicologo e musicista Gian Francesco Amoroso condurrà la presentazione al Ridotto, anche interpretando al pianoforte celebri pagine dei due titoli, con le voci del soprano Silvia Pepe e del baritono Ettore Lee.

È noto che, fin dalla loro genesi, Cavalleria rusticana (Roma, Teatro Costanzi, 7 maggio 1890) e Pagliacci (Milano, Teatro Dal Verme, 21 maggio 1892) sono forse le opere rappresentate in dittico più frequentemente al mondo. Sono divenute inevitabilmente legate tra loro per essere eseguite insieme nella stessa sera, certamente per la loro forte appartenenza al movimento culturale italiano che prese piede tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e che viene definito come Verismo ma anche per l’assonanza della vicenda di gelosia e morte che le accomuna.

Il dittico più amato dell’opera verista torna in un nuovo allestimento presentato in una coproduzione internazionale tra il Teatro dell’Opera di Sofia con i Teatri di Modena, Piacenza e Rimini.

I due titoli proseguono il percorso di rivalutazione e reinterpretazione del repertorio italiano fra Otto e Novecento attraverso produzioni che gli scorsi anni hanno portato in scena opere quali La Wally di Catalani, il Trittico di Puccini, La Gioconda di Ponchielli, Adriana Lecouvreur di Cilea, Andrea Chénier e Fedora di Giordano. La proposta mira da un lato a ripercorrere un capitolo importante del repertorio dal punto di vista del teatro musicale aggiornando la sua messa in scena con nuovi spettacoli, dall’altro a rivisitare una fase cruciale della vocalità operistica attraverso la partecipazione di interpreti di spessore internazionale.