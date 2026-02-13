Frana invade la strada nel territorio di Corte Brugnatella, isolata una frazione

Una frana si è verificata nel comune di Corte Brugnatella tra la serata di giovedì 12 e la notte di venerdì 13 febbraio, causando l’interruzione del transito lungo la strada che conduce alla frazione di Brugnello.

Il cedimento ha reso impossibile il passaggio dei veicoli, isolando temporaneamente la frazione. La situazione è attualmente monitorata dalle autorità locali, mentre l’amministrazione comunale si è già attivata per gestire l’emergenza.

In particolare, il Comune sta organizzando un sistema di trasporti alternativi per garantire eventuali spostamenti urgenti, soprattutto in caso di necessità sanitarie o altre emergenze.

Restano in corso le verifiche per valutare l’entità del movimento franoso e definire i tempi necessari per il ripristino della viabilità.

