Presunti maltrattamenti all’asilo di San Polo, entra nel vivo il processo: “Strattonamenti e frasi offensive ai bambini”

Entra nel vivo il processo sui presunti maltrattamenti avvenuti nella scuola materna parrocchiale di San Polo, processo che vede imputate suor Silvana Paluello, ex direttrice dell’asilo, e due insegnanti della struttura.

Le accuse riguardano presunti comportamenti inappropriati nei confronti dei bambini iscritti alla scuola, tutti di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le tre imputate, fin dall’inizio dell’inchiesta, hanno sempre respinto ogni addebito, dichiarandosi estranee ai fatti contestati.

Il dibattimento ha visto la testimonianza di alcune mamme e di ex insegnanti, chiamate a ricostruire il clima e gli episodi segnalati all’interno della struttura.

Tra le deposizioni più significative, quella della madre che nell’ottobre del 2019 presentò una querela, dopo aver raccolto elementi ritenuti preoccupanti. Secondo quanto raccontato, sarebbero stati segnalati episodi di strattonamenti nei confronti dei piccoli e frasi considerate offensive e disturbanti. Querela che avrebbe giocato un ruolo cardinale nell’avvio delle indagini.

Proprio nel dicembre 2019 la Procura aveva dichiarato: “Dagli accertamenti sono emersi comportamenti inappropriati e forme di vessazione fisica e psicologica da parte della direttrice e delle due educatrici (dalle minacce alle percosse)“.

