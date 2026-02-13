Arcetana-Fiorenzuola: per i rossoneri vietato fermarsi

Segui Arcetana-Fiorenzuola LIVE, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi sfida l’Arcetana nel match valido per la 24esima giornata del girone A di Eccellenza.
Fiorenzuola in serie positiva
I rossoneri arrivano a questo match da 3 vittorie di fila: l’ultima, sofferta quanto importante in casa per 3-2 contro l’Atletic Mutina. Grazie a questo filotto e ai passi falsi di Nibbiano e Vianese, il Fiorenzuola è ora terzo in classifica ma a pari punti della Vianese e a -4 dal Nibbiano capolista.
Questa giornata, però, potrebbe essere fondamentale per la rincorsa alla vetta: le prime due della classe si sfidano e un risultato positivo dei rossoneri potrebbe far avvicinare ancora di più i ragazzi di mister Araldi alla prima posizione. Vietato sbagliare, quindi, per i valdardesi che devono portare a casa i 3 punti.
Arcetana avversario difficile
I padroni di casa, però, saranno un avversario ostico: arrivano da una sconfitta per 2-0 contro Terre di Castelli e vorranno sicuramente rifarsi di fronte al proprio pubblico.
In classifica, l’Arcetana di mister Borghi è decima a +5 rispetto alla zona playout: posizione relativamente tranquilla ma che obbliga a dover portare a casa ancora dei punti per avere la certezza di rimanere in categoria.
All’andata, a Fiorenzuola, è finita 4-2 per i rossoneri e ci si augura che, domenica, possa finire allo stesso modo.