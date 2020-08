Successo nella Pordenone-Tramonti di Sopra per lo Junior Francesco Calì del sodalizio piacentino Aspiratori Otelli. Andrea Piras sesto. A Bovolone, l’Esordiente del Cadeo Carpaneto Irma Siri è seconda

Sabato ricco di soddisfazioni per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, grande protagonista nel Nord Est. Nella corsa Juniores Pordenone-Tramonti di Sopra, successo per distacco del modenese Francesco Calì, che ha messo in riga tutti in una corsa dove il compagno di squadra brianzolo Andrea Piras è giunto sesto. Ottime notizie arrivano anche da Bovolone (Verona), dove l’Esordiente ligure del Cadeo Carpaneto Irma Siri ha conquistato il secondo posto in volata dietro solamente a Laura Padovan (Pedale Sanvitese).

Risultati Juniores maschile Pordenone-Tramonti di Sopra

1° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) 128 chilometri 200 metri in 3 ore 25 minuti, media 37,522 chilometri orari

2° Nicolò Buratti (Pedale Scaligero) a 26 secondi

3° Christian Danilo Pase (Team Work Service Romagnano) a 27 secondi

4° Giacomo Villa (P&G GB Junior Team)

5° Edoardo Zamperini (Assali Stefen Omap) a 29 secondi

6° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 30 secondi

7° Federico Iacomoni (Campana Imballaggi) a 35 secondi

8° Marco Pavesi (Team Giorgi) a38 secondi

9° Lorenzo Balestra (Team Giorgi) a 40 secondi

10° Andrea Montoli (Canturino 1902) a 48 secondi.

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Bovolone

1° Laura Padovan (Pedale Sanvitese) 30 chilometri in 48 minuti 16secondi, media 37,293 chilometri orari

2° Irma Siri (Cadeo Carpaneto)

3° Vittoria Pirro (Uc Ossanesga)

4° Anita Baima (Cicli Fiorin)

5° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin)

6° Susan Paset (Young Team Arcade)

7° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

8° Alessia Zambelli (Uc Ossanesga)

9° Lara Dalbosco (Team Femminile Trentino)

10° Chantal Pegolo (Team Spercenigo).

Classifica Donne Esordienti secondo anno (prime tre posizioni)

1° Laura Padovan (Pedale Sanvitese)

2° Irma Siri (Cadeo Carpaneto)

3° Vittoria Pirro (Uc Ossanesga)