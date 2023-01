Guerra in Ucraina, incontro il 22 gennaio a Piacenza con il giornalista inviato di guerra Franco Fracassi

Domenica 22 gennaio 2023 alle ore 15 30 è in programma a Piacenza l’incontro con Franco Fracassi, giornalista inviato di guerra. Nell’evento previsto al Salone Parrocchiale Chiesa Santi Angeli Custodi si parlerà della guerra in corso in Ucraina con un appello alla mobilitazione per negoziati di pace. L’incontro è organizzato dal Comitato 15 Ottobre, le Associazioni “Nel Nuovo Mondo”, “Spazio Tesla” , “Vaccinformati” e il CNL.

Franco Fracassi

Giornalista, scrittore, documentarista, fotografo, esperto di geopolitica.

Ha iniziato a svolgere la professione di giornalista nel 1988 scrivendo di viaggi. Poi è entrato a far parte della redazione del settimanale “Avvenimenti”.

Fino al 2004 ha lavorato per testate italiane e internazionali. Ha scritto per agenzie di stampa, quotidiani, settimanali, mensili, ha realizzato servizi radiofonici e televisivi, coprendo i principali eventi mondiali (la caduta del Muro di Berlino, il colpo di Stato in Russia, le Olimpiadi di Atlanta, i mondiali di calcio, i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova) e realizzando inchieste su terrorismo, mafia, servizi segreti, corruzione.

Tra il 1996 e il 1997 ha lavorato come inviato per il settimanale sudafricano “Sunday Independent”, realizzando reportage e inchieste in tutta l’Africa australe.

Per sedici anni è stato inviato di guerra (Croazia, Bosnia, Kosovo, Angola, Sri Lanka, Iraq, Afghanistan, Israele).

Dopo il 2004 tutte le inchieste che ha realizzato si sono trasformate in libri o in film, alcuni dei quali hanno avuto un ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo.

Come regista ha diretto quindici documentari d’inchiesta (di cui è stato anche autore e produttore), tutti distribuiti in Italia e all’estero. Tre di questi sono stati finalisti al premio “Ilaria Alpi”, uno è stato in concorso al Festival di Berlino, ha vinto il festival di Milano e il Nastro d’Argento come miglior documentario italiano, un altro è stato visto in 87 Paesi da oltre 250 milioni di persone, un altro ancora ha vinto il premio come miglior documentario di tutta Europa e Asia.