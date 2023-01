Violenza in famiglia, all’arrivo della polizia aggredisce anche gli agenti ferendone uno: arrestato

Bloccato dalla polizia durante un episodio di violenza in famiglia, aggredisce anche gli agenti. I fatti sono accaduti ieri intorno alle 20. Al 113 è giunta la segnalazione inerente ad alcuni momenti di violenza che si stavano verificando all’interno di un’abitazione e la polizia è accorsa immediatamente sul posto. Gli agenti sono entrati nell’abitazione ma l’uomo, un giovane italiano, ha aggredito anche gli operatori: in particolare un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. L’aggressore è stato bloccato e condotto in questura dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto: deve rispondere infatti di resistenza e lesioni. Denunciato invece per maltrattamenti in famiglia.