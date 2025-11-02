Franzini dopo Piacenza – Correggese 2-1: “Abbiamo fatto la miglior gara del campionato” AUDIO

L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il successo del Piacenza ai danni della Correggese: “Abbiamo fatto la miglior gara del nostro campionato, vittoria pesante”
L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il successo del Piacenza ai danni della Correggese: “Abbiamo fatto la miglior gara del nostro campionato, vittoria pesante”
Copyright © 1999/2025 Radio Sound S.r.l. - Tutti i diritti riservati Sede legale: Strada della Mola, 60 - Piacenza C.F./P.IVA e iscrizione Registro Imprese Piacenza n° 00799580337 c.c.i.a.a. Piacenza n. r.e.a. 108530 - Capitale sociale - € 50.000,00 i.v. Licenza SIAE N. 03701 - SCF 862/03 Testata giornalistica: Radio Sound Piacenza, registrazione al Tribunale di Piacenza n° 293 - decreto di iscrizione del 19/06/1978 Quotidiano Radiofonico dal 1978 - Quotidiano OnLine dal 2005. Privacy Policy Termini e Condizioni