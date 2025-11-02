Franzini dopo Piacenza – Correggese 2-1: “Abbiamo fatto la miglior gara del campionato” AUDIO

2 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il successo del Piacenza ai danni della Correggese: “Abbiamo fatto la miglior gara del nostro campionato, vittoria pesante”

La cronaca della partita

Piacenza – Correggese 2-1, segnano Campagna e Mustacchio: biancorossi a -2 dalla vetta!

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank