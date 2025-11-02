Piacenza – Correggese 2-1, segnano Campagna e Mustacchio: biancorossi a -2 dalla vetta!

Il Piacenza supera l’esame di maturità ed ha ragione al “Garilli” di un’ottima Correggese. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Franzini che bissano il successo di San Miniato e si issano al quarto posto in classifica a -2 dalla vetta.

Nessuna sorpresa nel Piacenza con D’Agostino lasciato in panchina e Campagna vertice alto del centrocampo, davanti le due punte Mustacchio e Trombetta. I locali, per l’occasione in maglia blu (biancorossa a strisce quella degli ospiti), tremano al 4′: Siligardi entra in area da sinistra e colpisce il palo, poi sulla ribattuta trova solo l’esterno della rete.

La Correggese di Domizzi gioca un ottimo calcio, con passaggi di prima ed un 3-4-3 avvolgente, che aveva bloccato sul segno x sia Pistoiese che Desenzano.I padroni di casa faticano a recuperare palla, ciononostante mettono pressione con tanti calci d’angolo, ben 5 solo nella prima frazione. La situazione finalmente si sblocca al 39′ con un colpo di testa in area piccola di Campagna che mette fuori causa Mantini sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa il Piacenza raddoppia con un bellissimo calcio di punizione di Mustacchio che disegna una traiettoria d’altra categoria su cui l’estremo difensore avversario non ha potuto nulla. Lo stesso Mustacchio poco dopo sfiora il terzo gol: prova il tocco sotto a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione viene neutralizzata.

Nel finale c’è spazio anche per la rete ospite di Pampaloni su calcio di rigore, con il tecnico di Vernasca che schiera Silva per Lordkipandize e passa al 5-3-2 e porta a casa i meritati 3 punti.

Le squadre sono in campo: via alla gara tra Piacenza e Correggese! Segui la cronaca diretta del match su Radio Sound.

3’- Piacenza subito in avanti. Tentato un traversone da Trombetta a cercare Mustacchio: deviazione, palla in corner. Sugli sviluppi Trombetta colpisce di testa e il pallone finisce poco sopra la traversa!

5’- Risponde subito la Corregese: Siligardi colpisce il palo esterno poi la palla esce di poco sulla ribattuta. Ritmi altissimi nonostante sia solo l’avvio di gara.

10’- Piacenza ancora in avanti. Nessuna azione pericolosa da segnalare negli ultimi minuti, ma un ottimo inizio per i biancorossi.

12’ Tentato un traversone da Campagna. Palla che finisce in calcio d’angolo. Correggese che, poi, recupera palla sugli sviluppi del corner.

16’- Tentativo della Correggese, palla fuori di poco. Ritmi alti e tanto equilibrio in campo: una gara tutta da vivere.

23’- Errichiello prova al volo dopo un traversone, palla alta sopra la traversa.

27’- Ancora in avanti il Piacenza, con Trombetta che sta dando molto fastidio alla retroguardia avversaria. Poco fa un calcio d’angolo, palla, però, troppo lunga: fallo laterale per gli ospiti.

31’- Martinelli ammonito per un fallo ai danni di Pampaloni.

35’- Altro cartellino giallo ai danni dei biancorossi: questa volta l’ammonito è Lordkipanidze.

39’- Campagna infila l’1-0! Calcio piazzato per i biancorossi: traversone, colpo di testa di Campagna che beffa Mantini e Piacenza in vantaggio! Ottimo primo tempo dei piacentini, coronato al vantaggio nei minuti finali della frazione.



43’- Contropiede pericolosissimo da parte della Correggese con Errichiello che parte in solitaria. Grandissimo recupero di Ciuffo che ferma la ripartenza ospite.

45’- Finisce qui il primo tempo. Ritmi altissimi e grande calcio in questa domenica pomeriggio: decide fin qui il gol di testa di Campagna.

45’- Squadre che tornano in campo per la seconda frazione. Cambi da ambe le parti: per i biancorossi entra Pizzi per Zaffalon; per gli ospiti entra Arrondini per Berni.

47’- Trombetta prova un tiro in diagonale, palla fuori di pochissimo.

51’- Campagna messo su giù al limite. Punizione per i biancorossi.

52’- Mustacchio segna direttamente da calcio di punizione! Super gol da parte dell’attaccante biancorosso che infila Mantini e fa 2-0! Ottimo inizio di secondo tempo per i biancorossi.

54’-Bellissimo scambio di Trombetta con Mustacchio. Quest’ultimo si è trovato a tu per tu con il portiere avversario, prova il pallonetto, ma Mantini riesce a salvare l’eventuale 3-0. Mustacchio vicino alla doppietta.

61’- Ritmi più bassi dopo il raddoppio firmato Mustacchio. Correggese che prova ad attaccare senza successo.

70’- Pampaloni prova il tiro da fuori area. Palla che sfiora la traversa: buona occasione per gli ospiti.

74’- Entrato Mazzaglia al posto di Campagna per i biancorossi. Pronto anche un secondo cambio: Pino subentrerà a Trombetta.

76’- Punizione per la Correggese: Pampaloni sul punto di battuta calcia fuori di poco.

80’- Ancora la Correggese in avanti, tentato poco fa un tiro dalla distanza da Siligardi, palla a lato.

85’- Ospiti che ora cercano disperatamente di accorciare. Biancorossi che non rischiano e lavorano bene in fase difensiva.

87’- Siligardi viene messo giù in area da Pizzi: Calcio di rigore a favore degli ospiti. Pampaloni sul dischetto, non sbaglia e ora è tutto riaperto, 2-1.

89’- la Correggese ora in avanti alla ricerca del pareggio. Biancorossi costretti a difendersi.

90’- 4’ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4’- Finisce qui. I biancorossi vincono con un po’ di sofferenza nel finale. Ora il Piacenza è a -2 dalla vetta.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All. Franzini

A disposizione: D’Agostino, Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Mazzaglia, Cabri, Garnero, Pino, Pizzi.

Correggese (3-4-3): Mantini, Giorgini, Squarzoni, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Pampaloni, Ghizzardi, Berni, Siligardi. All. Domizzi.

A disposizione: Narduzzo, Carini, Gualdi, Truzzi, Zarrillo, Taparelli, Cappelluzzo, Arrondini, Calì.

Il nuovo bar a strisce biancorosse

Domenica 2.11, la Curva Nord Piacenza ha inaugurato il bar del settore Distinti (restaurato grazie proprio al lavoro dei ragazzi della curva) alla presenza dei soci del Piacenza Calcio e del direttore generale del club Francesco Fiorani.

