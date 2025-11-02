I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Correggese: “La miglior prestazione dell’anno contro un’ottima avversaria” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La migliore prestazione dell’anno vale la vittoria contro una squadra imbattuta fino ad ora in trasferta e capace di imporre il pari in casa del Desenzano e della Pistoiese. Questo direi che è la miglior fotografia della prestazione di oggi di una squadra che con il cambio di modulo ha anche cambiato volto. Il nuovo 4-3-1-2 con campagna che definisco più incursore che trequartista e Trombetta affiancato da Mustacchio ha il grande vantaggio di dare maggiore solidità in mezzo al campo e di dare una mano a Trombetta che ha giocato la sua miglior partita della stagione.

La curiosità era capire se la vittoria a Tuttocuoio potesse anche essere figlio di un nuovo modulo e quale miglior banco di prova di questa partita? I segnali sono netti e convergenti, indietro non si tornerà. Venendo alla partita primo tempo molto equilibrato con un segnale molto positivo che è il palo di Siligardi alla prima occasione loro visto che di solito gli avversari in queste circostanze di castigano sempre ed il gol del vantaggio con un colpo di testa di Campagna che superava il portiere avversaria.

Nella ripresa Pizzi per Zaffalon e soprattutto tanto Piacenza con diverse occasioni una splendida rete di Mustacchio tante possibilità per arrivare alla terza rete che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Franzini vorrebbe non cambiare nessuno per non toccare nulla, ma chiaramente non può e la squadra perde un po di qualità ed intensita.

Su una palla casuale Siligardi entra in area puntando Pizzi che lo stende. Rigore e gol e gli ultimi minuti sono di una sofferenza pura che ci fanno assaporare ancor di più il valore della vittoria. La classifica si accorcia domenica si va a Progresso con la speranza di allungare la striscia vincente in attesa dello scontro diretto con il Lentigione.

La chiosa finale

La chiosa finale è per il mercato di dicembre. Con il cambio di modulo Zerminiani potrebbe dover cambiare profili per dare maggiore profondità ad una rosa che con questo modulo appare non troppo lunga.

