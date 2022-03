Fridays for future, il 25 marzo gli studenti per il clima tornano in piazza: “Un’urgenza che minaccia le nostre vite” – AUDIO

Gli attivisti del movimento Fridays For Future tornano in piazza il 25 marzo 2022 per uno sciopero globale per il clima. Mobilitazione anche a Piacenza. Gli attivisti di Fridays For Future chiedono che i paesi del Nord del Mondo garantiscano dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare discorsi pieni di greenwashing e intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima.

“Lo slogan People Not Profit, appunto Persone e non il profitto. Questo ha a che fare con il modo in cui è strutturato il mondo, perché troppo spesso il profitto viene messo davanti alle persone. E ha a che fare con la diseguaglianza enorme che riguarda tutti a livello globale: da una parte il Nord che ha consumato risorse anche per un Sud che invece è stato lasciato in disparte. La crisi climatica riguarda tutto il mondo”, spiega il referente piacentino Stefano Ghidini.

“Proprio perché è una manifestazione globale non abbiamo una lista di obiettivi definiti. La nostra mobilitazione ha obiettivi a livello macro ma anche micro. Vogliamo che l’urgenza climatica sia presa in considerazione per quello che è, ovvero una minaccia alla nostra vita. E invece questo passa in secondo piano, prima per il Covid e ora per la crisi in Ucraina. A livello piacentino siamo riusciti a far approvare la dichiarazione di emergenza climatica dopo aver raccolto 5 mila firme: il Comune di Piacenza si impegna a raggiungere emissioni zero entro il 2050. Siamo contenti, ma sappiamo anche che dobbiamo tenere alta l’attenzione”.