Fuggono dal centro d’accoglienza e raggiungono Piacenza, la polizia locale si mobilita: due 15enni ritrovate in piena notte

Una folle avventura che poteva avere conseguenze anche drammatiche, finita nel migliore dei modi grazie alla dedizione e alla professionalità della polizia locale. I fatti iniziano in una casa famiglia del Nord Italia che ospita due ragazzine minorenni originarie dell’Est Europa. L’altra sera, le due ragazzine decidono di fuggire e fanno perdere le proprie tracce. A quel punto le forze dell’ordine del posto contattano l’unica familiare di cui sono a conoscenza: una parente di una delle due che risiede proprio a Piacenza. Ma le due ragazzine non si sono rivolte a lei, almeno, non ancora.

Gli indizi dai social

La parente, però, allarmata, cerca di raccogliere informazioni e magari anche di mettersi in contatto con la giovane familiare. E lo fa partendo dai social, dai quali in effetti spunta un indizio importante: le due ragazzine, a un certo punto, pubblicano infatti una foto scattata nel pomeriggio che parrebbe proprio ritrarre uno scorcio di Piacenza, nello specifico la zona della stazione ferroviaria. La donna, allora, decide di iniziare una propria personale ricerca concentrandosi sulla zona del centro storico, preoccupata anche per l’orario: sono infatti già le 22,30.

Mentre è alla ricerca delle due giovanissime tra le strade di Piacenza, in piena notte, la parente incontra una pattuglia della polizia locale alla quale chiede aiuto. Gli agenti si dimostrano subito disponibili e, insieme ai colleghi in servizio, non badando a orari e turni, sulla base di quell’unica fotografia decidono di iniziare le ricerche.

Ebbene, gli sforzi sono ripagati: dopo aver setacciato per ore strade e locali in piena notte, ben oltre l’orario di servizio, gli agenti a un certo punto notano le due 15enni proprio nella zona della stazione, nel tentativo di prendere il primo treno per una città dell’Emilia Romagna. La loro folle fuga alla cieca ha così avuto fine, fortunatamente nel migliore dei modi, e le due amichette sono state riaccompagnate alla struttura.