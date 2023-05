Funcon a Piacenza Expo: primo giorno ed è già un successo tra musica, game e cosplay

Ha preso il via questa mattina a Piacenza Expo la prima edizione di Funcon, manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di fumetti, cosplay, games e videogames, organizzata per la prima volta a Piacenza da Just for fun in joint venture con GL events Italia e in collaborazione con Piacenza Expo.

Un primo giorno ricco di eventi, inaugurato con il taglio del nastro della sindaca Katia Tarasconi, e che sta potando a Piacenza Expo appassionati e curiosi da tutta la regione.

Il programma

Il programma di domenica 28 maggio: momento clou il concerto dei Gem Boy alle 18.

Main stage: alle ore 13 al via le eliminatorie del karaoke contest; alle 14 si svolge il Cosplay contest, che premia l’abilità “artigiana” del concorrente, la sua capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto e le sue doti interpretative e di simpatia, in una sfida all’ultimo abito per l’assegnazione dei premi. Diverse le categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. Alle 18 programma del palco si conclude con l’attesissimo concerto dei Gem Boy, gruppo rock demenziale bolognese celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Le aree tematiche

Area comics: fumettisti e illustratori sono a disposizione del pubblico per firmacopie, sketch e disegni personalizzati. Nella giornata di domenica sono presenti Paolo Bisi, disegnatore della serie bonelliana Zagor, Michele Carminati, Anna Merli, Pietro Gandolfi e Nicola Genzianella, oltre alla cosplayer Oepica.

Per tutta la giornata è possibile visitare le mostre di FunCon. La Zona Rossa, solo per un pubblico maggiorenne, dedicata ai fumetti erotici propone tre mostre. “I maestri dell’eros italiano”, che raccoglie le tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere, come Manara, Jacovitti, Crepax, Giardino, Serpieri.

“I maestri dell’eros giapponese”, una esposizione di 10 tavole di mangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press.

Una mostra sui grandi maestri dell’eros contemporaneo.

Ora Pro Comics allestisce inoltre una mostra dedicata ad Ade Capone, personalità fondamentale della storia del fumetto italiano, originario proprio di Piacenza. In esposizione oltre 60 opere originali di autori che hanno illustrato un personale ricordo di Capone, scomparso nel 2015, in segno di amicizia e riconoscenza.

Area Creator

In arrivo a Piacenza, gli Amiketty, Bertra e Totta, e Poldo, creator specializzato nell’ambito comedy, gaming e lifestyle, appassionatissimo di musica e campione di Guitar Hero. Appuntamento con i meet&greet dalle 13 alle 17.

Area K-pop

Tanta musica nell’area dedicata alla cultura coreana. Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection, il pubblico del Funcon può avvicinarsi al k-pop (Korean Pop), genere musicale esportato dalla Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk. Dalle 12 alle 17 sono in programma sessioni di Random Play Dance, esibizioni libere e workshop tematici.

L’Area rock ospita la Battle of the bands, con una postazione del gioco Guitar hero con batteria, chitarra, basso e voce. Ivisitatori, in singolo o in gruppo, possono cimentarsi nella battaglia musicale.

Aperta tutto il giorno l’area family, uno spazio di gioco, attività per la creatività e relax. Giochi, costruzioni e colori per disegnare sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati, per prendere pausa prima, dopo o durante la visita alla manifestazione.

Wrestling

Anche domenica i campioni della Italian Wrestling Superstar, si danno battaglia sul ring. Alle 11 un momento di esibizione della IWS Wrestling Academy alle 14 e alle 16 è la volta invece dei Wrestling show & Meet and greet, durante i quali le stelle del Wrestling nazionale ed internazionale IWS danno vita a match entusiasmanti ed elettrizzanti, davanti agli occhi di appassionati e curiosi.

Biglietti

I biglietti sono in vendita e disponibili online sul circuito Vivaticket.

Intero: €13 online, €15 in biglietteria; ridotto €10; ridotto cosplay €11; gratuito per bambini 0-6 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità. Abbonamento 2 giorni €19 online, €20 in biglietteria.

Grazie alla preziosa collaborazione con Trenitalia Tper e per incentivare una mobilità più sostenibile, tutti i visitatori che arrivano alla fiera in treno (con titolo di viaggio verificabile) hanno diritto al biglietto ridotto.

Funcon è un evento organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia in collaborazione con Piacenza Expo. Sono partner di Funcon Arci gay Piacenza, Gay Pride Piacenza, Ora Pro Comics, Lega Esport, Cospa Family, Radio Sound Piacenza 24, Trenitalia Tper.

Funcon – I edizione

27 e 28 maggio 2023

Piacenza Expo

Via Tirotti 11, 29122 Piacenza

Orari

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30

www.funcon.it

https://www.facebook.com/funconofficial

Mail segreteria@jfun.it