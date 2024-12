Furti in abitazione in calo a Piacenza e a Castel San Giovanni. Aumentano invece a Fiorenzuola e Cadeo. E’ quanto emerge dallo studio firmato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per quanto riguarda Piacenza e Castello, si parla di un calo del 30% rispetto all’anno scorso.

La prefettura fa sapere che soprattutto nel periodo delle feste la “macchina” dei controlli sarà adeguata per far fronte alle maggiori esigenze dei cittadini.