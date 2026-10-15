Furto alla farmacia dell’ospedale di Piacenza, bottino ingente e indagini in corso

15 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Furto alla farmacia dell’ospedale di Piacenza, bottino ingente e indagini in corso. È quanto accaduto nei giorni scorsi. Ignoti sono riusciti a introdursi e a impossessarsi di medicinali di vario tipo. Un colpo sul quale sono ora in corso le indagini, anche per capire come i ladri siano riusciti ad accedere a un settore particolarmente interno e protetto del nosocomio.

Secondo quanto si apprende, i malviventi sarebbero riusciti a raggiungere i locali della farmacia ospedaliera, dalla quale hanno sottratto una quantità di farmaci il cui valore complessivo sarebbe particolarmente elevato.

Bottino stimato intorno al milione di euro

Le prime stime parlano di un bottino che potrebbe arrivare a circa un milione di euro. Una cifra considerevole, ma non sorprendente se si considera la tipologia di medicinali custoditi e dispensati dalla farmacia dell’ospedale, tra i quali possono figurare prodotti dal costo unitario molto elevato.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le modalità con cui è stato messo a segno il colpo e di individuare i responsabili. Sono in corso gli accertamenti anche per stabilire con precisione il quantitativo e il valore dei medicinali sottratti.

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