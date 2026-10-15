Monopattini contro auto, due incidenti in poche ore in via Colombo e Corso Europa: feriti due giovani

Due incidenti stradali che hanno coinvolto altrettanti monopattini nel giro di poche ore a Piacenza. Il primo è avvenuto questa mattina in via Colombo, dove un uomo di 28 anni si è scontrato con un’auto. Il secondo si è verificato in Corso Europa, con un ragazzo di 24 anni rimasto ferito dopo l’impatto con una vettura. In entrambi i casi è intervenuto il 118. Fortunatamente, nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.

Incidente in via Colombo, 28enne in monopattino si scontra con un’auto

Il primo incidente si è verificato intorno alle 7 in via Colombo. Per cause ancora da chiarire, un 28enne che viaggiava a bordo di un monopattino si è scontrato con un’automobile.

Nell’impatto il giovane è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure.

Scontro tra monopattino e vettura in Corso Europa, ferito un 24enne

A distanza di poche ore, un episodio analogo si è verificato in Corso Europa. Questa volta a rimanere coinvolto è stato un ragazzo di 24 anni, anche lui in monopattino, che si è scontrato con una vettura.

Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per soccorrere il giovane.

Le condizioni dei due feriti e gli accertamenti sulle dinamiche

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sarebbero gravi. Restano da chiarire le dinamiche dei due incidenti.