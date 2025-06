Furto d’auto a Ziano, operaio 39enne denunciato dai carabinieri

È stato identificato e denunciato in stato di libertà il responsabile del furto di un’autovettura avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 giugno a Ziano Piacentino. Si tratta di un operaio di 39 anni, residente in zona. Il furto è avvenuto in località Seminò, nei pressi di un bar del luogo, tra le 16:30 e le 17:00, mentre il proprietario dell’auto, un cittadino residente in zona di 68 anni, si trovava all’interno di un esercizio pubblico.

L’uomo, accortosi del furto al termine della sosta, si è immediatamente rivolto alla Stazione Carabinieri di Borgonovo Val Tidone, dove ha sporto denuncia. I militari dell’Arma si sono messi subito all’opera, avviando gli accertamenti sul territorio. Dopo poco più di un’ora, l’autovettura è stata ritrovata nascosta tra la vegetazione nelle campagne adiacenti la frazione Vicobarone.

Le indagini, supportate anche da testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso ai militari di identificare rapidamente il presunto autore del furto. Raggiunto nella sua abitazione, l’operaio 39enne ha ammesso le proprie responsabilità, confessando di aver sottratto il veicolo e di averlo nascosto in attesa di “tempi migliori”. L’automobile è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per l’operaio 39enne è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Rapida ed efficace è stata l’operazione dei carabinieri di Borgonovo Val Tidone, che nel giro di un paio d’ore ha dato una risposta concreta.

