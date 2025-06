Alla vista dei carabinieri fugge nei campi e abbandona lo zaino, nella borsa mezzo chilo di droga e un taser: indagini in corso

Una tranquilla mattinata estiva si è trasformata in teatro di un’importante operazione antidroga a San Giorgio Piacentino, in località Costa Pelata, zona rurale poco distante dal centro abitato, caratterizzata da campi coltivati e strade secondarie spesso poco trafficate, ma da tempo tenute sotto osservazione dai carabinieri per segnalazioni di sospetti movimenti.

Nel corso di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della locale Stazione hanno notato un giovane, presumibilmente di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che si aggirava con atteggiamento guardingo nei pressi di un viottolo agricolo.

Alla vista dei militari in divisa, l’uomo ha immediatamente abbandonato uno zaino per poi fuggire a piedi nei campi di grano, facendo, almeno per ora, perdere le proprie tracce grazie anche alla vegetazione alta e alla conformazione del terreno.

Lo zaino abbandonato, prontamente recuperato dai militari, conteneva un ingente quantitativo di droga: quasi 250 grammi di cocaina, circa 160 grammi di eroina, 35 grammi di hashish, oltre a 5.880 euro in contanti, un taser perfettamente funzionante, e materiale per il confezionamento delle dosi come bilancini di precisione, bustine in cellophane e nastri adesivi.

Secondo una prima stima, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato nero oltre 40.000 euro, una cifra che lascia ipotizzare un’attività di spaccio ben organizzata, probabilmente con ramificazioni anche nei comuni limitrofi. La zona agricola di Costa Pelata, proprio per la sua natura appartata, potrebbe essere stata scelta come punto di stoccaggio o interscambio tra fornitori e pusher, lontano da occhi indiscreti.

Si indaga anche su eventuali collegamenti con precedenti sequestri effettuati nella provincia di Piacenza e con la rete di micro-spaccio che affligge le zone limitrofe, in particolare quelle più frequentate da giovani nei fine settimana.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy