Investita da un’auto mentre attraversa via Emilia Pavese, ferita una donna di 58 anni

Incidente stradale nella mattinata lungo via Emilia Pavese, nella zona di Sant’Antonio, dove una donna di 58 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata urtata e scaraventata a terra da una Nissan Micra che procedeva in direzione San Nicolò. L’impatto è stato violento e la 58enne ha riportato fratture, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasporto in ospedale. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

