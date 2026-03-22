Crescere Connessi, incontro alla Scuola Genitori di Piacenza con Lorella Boccalini il 27 marzo

22 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Crescere Connessi, incontro alla Scuola Genitori di Piacenza con Lorella Boccalini il 27 marzo
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Venerdì 27 marzo alle ore 20.30 è in programma “Crescere connessi”. L’incontro della Scuola Genitori di Piacenza insieme a Lorella Boccalini, pedagogista e formatrice CPP, è previsto alla Scuola Taverna.

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