Gandolfi resta alla guida di Fiorenzuola: “Cinque anni fa una vittoria inaspettata, essere confermato dai cittadini è una grande soddisfazione” – AUDIO

Secondo mandato per il sindaco Romeo Gandolfi che per altri cinque anni sarà alla guida del comune di Fiorenzuola.

“Essere riconfermato dai propri concittadini con una vittoria così ampia è davvero una soddisfazione. Cinque anni fa mi sono presentato come outsider e ho ottenuto una vittoria inaspettata, non a caso mi sono sempre definito “sindaco per caso”. Dopo cinque anni, aver ottenuto questa credibilità è veramente confortante e da tanta soddisfazione”.

“Ora dobbiamo proseguire ciò che abbiamo iniziato. Ci sono tanti progetti che devono ancora partire ma sono pronti: oltre alla manutenzione ordinaria delle strade, ci sono progetti come la pista ciclopedonale di Baselica per cui sono in atto le procedure espropriative. Penso poi al bando di gara per la costruzione della sede di Protezione Civile sovracomunale e altri progetti che sono in itinere. L’obiettivo per i prossimi cinque anni resta comunque la costruzione delle nuove scuole elementari, accedendo ai fondi del PNRR”.

“Mi sono ricandidato in un momento in cui avevo il voto contrario di mia moglie che non voleva che mi impegnassi per altri cinque anni, considerati i sacrifici che questo incarico comporta per tutta la famiglia, a partire dalle assenze e non solo fisiche, dal momento che in questo lavoro il pensiero è costantemente rivolto al bene del proprio comune. Sono riuscita a convincerla e da lì ho proseguito cercando di convincere la cittadinanza”.