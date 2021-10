A Borgonovo il risultato più inatteso, Monica Patelli sindaco: “Fare rete per dare nuove opportunità al paese, a partire dalle nuove generazioni” – AUDIO

A Borgonovo uno dei risultati più inattesi con Monica Patelli che ottiene la vittoria sul sindaco uscente Pietro Mazzocchi.

“Incredulità, non mi sembra vero. Una vittoria dura, ci speravamo tanto e ci siamo dati tanto da fare ma non era per nulla scontato arrivare alla meta. I cittadini mi hanno chiesto ascolto, una partecipazione più attenta al paese, stare in mezzo alla gente: questa è stata la linea guida della nostra campagna elettorale e sarà la nostra linea guida per i prossimi anni”.

“Io credo che in questo momento storico così difficile fare il sindaco significhi dare al paese nuove opportunità e quindi darsi un gran da fare per cercare di fare rete con le istituzioni di diverso livello, a partire dai comuni più vicini, poi cercare finanziamenti per offrire al paese nuove opportunità di crescita. Il mio sogno nel cassetto? Fare qualcosa per i bambini, io sono madre di tre bimbe e quindi avere uno sguardo più attento verso le famiglie del nostro paese: parchi gioco, asili, scuole materne. Sono le nuove generazioni quelle che dobbiamo coltivare da subito”.