Terzo appuntamento nel giro di una settimana per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che questa pomeriggio, domenica 20 dicembre, affronta Itas Trentino nella quarta giornata di SuperLega Credem Banca alle ore 18 (Diretta Rai Sport).

Carattere, grinta e capacità di reagire nei momenti più complicati: sono queste le tre caratteristiche mostrate dai biancorossi nelle ultime uscite in campionato e che sono valse due belle vittorie con Cisterna e Verona. Oggi pomeriggio Clevenot e compagni hanno tutta l’intenzione di replicarle sul campo della BLM Group Arena a Trento al cospetto di una delle squadre più in forma del momento.

Tra i migliori in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in questo periodo c’è Michele Baranowicz.

Il palleggiatore biancorosso si sofferma sul momento positivo che la squadra sta vivendo, mettendo in evidenza l’approccio che lui e i suoi compagni dovranno avere da qui fino alla fine della Regular Season

“Sicuramente con Cisterna e Verona abbiamo fatto due partite concrete, siamo stati cinici e sempre sul pezzo. Mercoledì siamo partiti molto bene nei primi due set poi siamo calati un pochino ma siamo stati bravi a recuperare nel quarto set. Questo ci dà fiducia ovvio che adesso bisogna analizzare i dati, essere contenti delle vittorie ma pensare subito alla prossima partita che ci aspetta. Alla fine della regular season manca pochissimo, perciò bisogna affrontare ogni partita come se fosse l’ultima”.

A proposito della sfida contro Itas Trentino, Baranowicz sa quanto i gialloblù siano un avversario tosto da affrontare

“Vogliamo continuare in questo percorso di crescita che stiamo portando avanti in queste settimane. Andremo a Trento per fare risultato e per portare a casa punti. Loro sono una squadra fenomenale, credo siano al pari di Perugia e Civitanova. Si sta riprendendo da varie problematiche che ha dovuto affrontare. Sarà una partita complicatissima ma noi andremo a Trento per fare bene, guardare nel nostro campo, fare le cose migliori possibili e lottare fino all’ultimo pallone”.

In casa Trento il morale è alle stelle, specialmente dopo la bella vittoria conquista lunedì contro Civitanova. Un netto 3-0 quello di Giannelli e compagni, che hanno collezionato così la sesta vittoria consecutiva, confermando i costanti progressi mostrati nel corso del mese di dicembre. Il match contro Piacenza sarà per i trentini un ulteriore ed importante banco di prova.