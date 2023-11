La Gas Sales Piacenza torna a vincere, Cisterna superata in 4 set al Palabanca. Anastasi “Dal 20 in poi abbiamo sempre alzato l’asticella, ma siamo ancora un cantiere aperto”

La Gas Sales Piacenza vince la quarta gara su cinque partite in Superlega: al Palabanca servono due ore di battaglia per avere ragione di Cisterna. I biancorossi dominano in lungo ed in largo il primo set, chiuso con un perentorio 25-13 con un Leal davvero protagonista. Nel secondo parziale i piacentini sono costretti a rincorrere, sotto di una manciata di punti per buona parte del set, ma nel finale assestano un colpo di coda da grande squadra e con due ace consecutivi di Gironi riescono a beffare gli ospiti e a portarsi sul 2-0.

L’impresa non si ripete nel set successivo, quando Fauré e Peric fanno la differenza. I locali però chiudono la partita 25-20 nel quarto parziale, condotto sin dai primi punti. Tre punti fondamentali per il morale in vista della supersfida di domenica pomeriggio (ore 17:30) contro una delle corazzate del campionato: Perugia. Gara trasmessa in diretta su RADIO SOUND.

Anastasi: “Bravi a lottare punto a punto e ad incidere nei finali di set”

I sestetti

PIACENZA: Brizard e Gironi in diagonale, Lucarlli e Leal in banda, Caneschi e Simon al centro , Scanferla (L). All. Anastasi

CISTERNA: Faure, Saitta, Mazzone, Rossi, Ramon, Bayram, Piccinelli (L). All. Falasca

Primo set

Parte fortissimo Piacenza con due punti consecutivi di Leal (4-1). Gironi e Simon a muro spingono i locali sul 5-2. Altra pipe di Piacenza 7-4! Altro lungo linea di Leal 8-5. Ace di Leal 10-6. Leal ancora protagonista dopo una magia di Bayram che ha salvato il pallone con il piede. Caneschi mura Mazzone e Piacenza doppia Cisterna 12-6. Caneschi la alza in bagher e Gironi trova il 14-8. Piacenza fugge grazie al servizio 17-9. Ennesima pipe di Piacenza. I biancorossi tengono vivo il pallone dopo una free ball e Caneschi mette a terra il 19.10 (timeout per Cisterna). Ace di Simon! Leal vero protagonista del set 21-11, non c’è storia. Muro di Lucarelli e set point per Piacenza. Leal chiude il set 25-13.

Secondo set

Più combattuto l’inizio di secondo set (4-3). Muro di Piacenza su Faure, Caneschi ancora positivo 8-6. Controbreak degli ospiti 8-8. Primo vantaggio di Cisterna della partita 8-9. Grande palleggio di Brizard per Gironi che impatta ancora 10-10. Ramon tira fortissimo, la Gas Sales tiene bene in difesa e Gironi non sbaglia. Si viaggia punto a punto 11-11. Cisterna avanti di due lunghezze. Gran muro di Gironi 13-13. Piacenza avanza 16-14. Muro a tre ci Cisterna 17-18. Ace di Cisterna 17-19! Faure con il mani fuori 17-20 (Anastasi chiama timeout). Out Ramon 18-20. Mani fuori di Cisterna 18-21. Diagonale stretta di Lucarelli 19-21. Errore di Caneschi al servizio 19-22. Ace di Brizard 21-22, Falasca chiama timeout! Mani fuori cercato da Saitta 21-23. Lucarelli trova il nuovo -1. Ramon spara fuori in diagonale 23-23. Fraore riporta avanti i suoi 23-24. Pipe di Lucarelli 24-24. Fraore crea il secondo set ball per gli ospiti. Ace di Gironi! Sorpasso di Piacenza 26-25. Ancora Ace di Gironi! 27-25, Piacenza vince in rimonta e si porta sul 2-0.

Terzo set

Inizio equilibrato 4-4. Di prosegue in perfetta parità 7-7. Fraore trova due punti importanti 7-10 ed Anastasi è costretto al timeout. Peric al servizio è ancora incisivo e Piacenza non riesce a toglierlo dalla battuta 7-11. Muro di Simon su Bayram 9-11. Pipe di Leal 11-12. Primo tempo di Simon 13-14. Diagonale di Leal 14-15. Cisterna, come nel set precedente arriva al sedicesimo punto sul +2 (14-16). Pipe di Bayram 15-18. Errore di Girone 15-19. Ancora Bayram a segno 15-20. Pallonetto di Lucarelli 16-20. Lucarelli tiene in gara Piacenza 18-21, timeout chiamato da Falasca. Leal a segno 20-22. Faure ancora letale 20-23. Leal con una parabola ad arcobaleno trova il mani out 21-23. Errore clamoroso di Peric e Piacenza torna a -1 (22-23). Timeout chiamato da Falasca. Setball per Cisterna 22-24. Gironi a segno 23-24. Faure chiude il set 23-25.

Quarto set

Piacenza conduce 6-4. Pipe di Bayram 6-5. I ragazzi di Anastasi mantengono il vantaggio 10-9. Pipe di Leal 12-10. Grande balzo di Lucarelli che poi colpisce in parallela 13-11. Faure non sbaglia e Cisterna ritrova la parità. Simon non ci sta, primo tempo devastante 14-13. Errore di Mazzone che sbaglia un primo tempo 15-13. Diagonale di Leal a segno 17-15, Piacenza conserva i due punti che ha maturato all’inizio del parziale. Lucarelli chiude un punto lunghissimo 18-15, timeout chiesto da coach Falasca. Errore di Faure al servizio 19-16. Muro di Simon 20-16. Piacenza si impone 25-20 e conquista 3 punti d’oro.