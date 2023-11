Torna Pulcheria, per uno sguardo innovativo sull’universo femminile: da Lella Costa a Gabriella Greison, da Michela Marzano a Marta Cuscunà – AUDIO

Si rinnova l’appuntamento con Pulcheria, storico festival del Comune di Piacenza che si configura

come “osservatorio” sul mondo femminile, sulla differenza di genere e sui talenti delle donne.

Il festival è collegato all’omonimo premio, un prestigioso riconoscimento conferito a figure

femminili che si siano distinte nei loro rispettivi ambiti, ma anche eccezionalmente a uomini che si

siano rivelati capaci – ciascuno nel suo campo di appartenenza – di uno sguardo innovativo

sull’universo femminile.

Come sempre la direzione artistica è affidata a Paola Pedrazzini.

L’edizione 2023 di Pulcheria ospita il progetto “Il vocabolario del rispetto” curato da un gruppo di associazioni (La Ricerca Onlus, Arcobaleno Onlus, Soroptimist, Ass.ne Italiana Donne Medico) e sostenuto dal comune di Piacenza. Il progetto è finalizzato alla ricerca di parole che possano comporre un simbolico vocabolario del rispetto, come base linguistica, culturale, emotiva delle relazioni personali e sociali. “Chi parla male, pensa male e vive male!” (Nanni Moretti): prendersi cura delle parole è prendersi cura dei pensieri.

Pulcheria Off

Nella settimana del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Piacenza, oltre a quelli di Pulcheria, anche tanti eventi curati dalle associazioni che partecipano al Tavolo comunale per le politiche di genere.

IL PROGRAMMA DI PULCHERIA 2023

LELLA COSTA e IPPOLITA BALDINI

Lunedì 20 novembre, ore 18.30 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S.Eufemia, 12)

Ad essere Franca… L’eredità artistica di Franca Valeri Incontro

Pulcheria omaggia il genio di Franca Valeri (scomparsa nel 2020 a 100 anni), celebrandone due “eredi artistiche” d’eccezione: la straordinaria Lella Costa -premio Pulcheria 2017 – attrice tra le più amate del nostro teatro (a cui la Valeri passò il testimone con La vedova Socrate) e la giovanissima e talentuosa Ippolita Baldini, divisa tra cabaret (Zelig) e teatro, che nei suoi spettacoli (Mia mamma è una Marchesa) si ispira a tempi comici e personaggi (come la signorina snob…) creati dalla raffinata ironia di Franca!

Modera l’incontro Sara Chiappori, giornalista de La Repubblica

MASSIMO RECALCATI

Lunedì 20 novembre, ore 21.30 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S.Eufemia, 12)

Madre e donna Incontro

Psicoanalista lacaniano tra i più noti e apprezzati d’Italia (membro di SMP, fondatore di Jonas–Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, direttore scientifico di IRPA), docente universitario, direttore di prestigiose collane editoriali (per Feltrinelli e Il Mulino), editorialista per La Repubblica e La Stampa, autore di opere tradotte in varie lingue, nonché trascinante divulgatore, Massimo Recalcati in un incontro sul tema “madre e donna”.

Modera l’incontro Sabrina Scampini, giornalista, autrice e conduttrice tv.

GABRIELLA GREISON

Martedì 21 novembre, ore 21.00 – Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via S.Eufemia, 13)

La “rockstar della fisica” Incontro

Definita “rockstar della fisica” (Corriere della Sera) e dell’empowerment femminile e “volto rivoluzionario della scienza in Italia” (GQ), “GG” condivide con il pubblico un dialogo intimo sul suo percorso di vita e lavoro. Gabriella Greison, laurea in fisica nucleare e star dei social (Greyson Anatomy) è performer teatrale, autrice di monologhi, podcast, programmi tv (Rai e Sky) e libri tradotti all’estero. Tra i suoi lavori più noti, il cult Sei donne che hanno cambiato il mondo.

Modera l’incontro Eleonora Bagarotti, giornalista di Libertà e scrittrice.

MICHELA MARZANO

Giovedì 23 novembre, ore 21.00 – Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via S.Eufemia, 13)

Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa

Filosofa, scrittrice, editorialista de La Repubblica e La Stampa, docente all’Università di Parigi, Michela Marzano torna a Pulcheria per presentare il suo nuovo romanzo (edito da Rizzoli) in cui riflette sull’ambiguità del rapporto con gli altri e con il nostro corpo e sul valore di parole come “consenso”, “violenza”, “vittima” dopo la tempesta del #MeToo.

Modera l’incontro Serena Groppelli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza

Letture a cura di Cantiere Simone Weil

THE LAND YOU BELONG – Documentario (Italia, Romania 2023)

Venerdì 24 novembre, ore 21.00 – XNL Piacenza-Sezione Cinema (Via S. Franca, 36)

Un film di ELENA REBECA CARINI

Elena Rebeca Carini presenta per la prima volta nella sua città The land you belong, road movie (premio per il Documentario al Biografilm) che indaga il tema dell’identità attraverso una vicenda autobiografica. La regista, adottata a sei mesi in Romania, quasi trentenne va alla ricerca dei genitori biologici e intraprende un viaggio da Piacenza a Bucarest con Gerald, ritrovato fratello di sangue ma perfetto sconosciuto.

Dopo il film dibattito con la regista moderato da Barbara Belzini, critica cinematografica di Libertà.

LA SEMPLICITA’ INGANNATA – Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne Spettacolo teatrale

Sabato 25 novembre, ore 21.00 – XNL Piacenza-Sezione Teatro (Via S. Franca, 36)

Scritto, diretto e interpretato da MARTA CUSCUNA’

Premiata in tutta Europa, selezionata dal Piccolo Teatro di Milano come artista associata, Marta Cuscunà è una delle autrici-attrici-performer più interessanti della scena contemporanea. Liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine, La semplicità ingannata è uno spettacolo esilarante che fa parte di Resistenze Femminili, progetto di ricerca drammaturgica sugli stereotipi di genere.

Dopo lo spettacolo, incontro con Marta Cuscunà

A seguire, piccolo buffet

CHIARA BERSANI

Domenica 26 novembre, ore 11.00 – Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via S.Eufemia, 13)

(dal) Sottobosco

Performer, autrice, regista/coreografa, Premio Ubu 2018 come miglior attrice under 35, Chiara Bersani condivide con il pubblico un dialogo intimo sul suo lavoro, un diario aperto alla lettura di appunti, testi, pensieri, materiali teorici e concettuali che hanno ispirato e accompagnato il processo creativo della performance Sottobosco, muovendone le corde tremanti e poetiche.

Modera la conversazione la ricercatrice indipendente Paola Granato.

JACOPO VENEZIANI

Domenica 26 novembre, ore 18.00 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S.Eufemia, 12)

Le figure femminili del periodo d’oro dell’arte moderna Incontro

Jacopo Veneziani, storico dell’arte formatosi a Parigi, divulgatore, ospite fisso in tv (su Rai Tre con Massimo Gramellini e su La 7), docente allo IULM di Milano, presidente della Galleria Ricci Oddi di Piacenza, in occasione dell’uscita del suo terzo libro (La grande Parigi 1900-1920, Rizzoli), ci guida alla scoperta delle figure femminili che hanno contribuito alla nascita dell’arte moderna nei primi vent’anni del Novecento.

Modera l’incontro la giornalista Donata Meneghelli.