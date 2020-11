Gas Sales Piacenza, che bella vittoria. Milano battuta 3-1 in trasferta

Trasferta dolcissima per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che nell’anticipo valido per l’undicesima giornata di SuperLega Credem Banca conquista una vittoria preziosa in casa dei padroni di casa dell’Allianz Milano per 3-1 e tre punti d’oro per il proseguo del campionato.

Una vittoria corale quella messa in campo da Clevenot e compagni, da vera squadra: dopo un primo set tiratissimo, i biancorossi sono bravi a imporre il loro gioco su Piano e compagni, mettendo in campo tanta grinta, concretezza e quel pizzico di cinismo, con i palloni pesanti messi a terra al momento giusto. Grazie a questa prestazione vincente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna così alla vittoria e sale a quota 15 punti in classifica a una sola lunghezza proprio dall’Allianz Milano.

Tra le fila biancorosse sugli scudi le prestazioni di Grozer (eletto Mvp del match) e Russell ben diretti da Baranowicz. Le due bocche di fuoco piacentine sono autori rispettivamente di 21 e 15 punti. Bene anche Clevenot, bravo a mettere a terra palloni importanti: a fine partita il capitano chiude con 12 punti. Al centro buona prova anche di Polo e Candellaro.

La cronaca del match

Nessuna novità di formazione per coach Lorenzo Bernardi che schiera sul taraflex dell’Allianz Cloud Baranowicz al palleggio, Grozer opposto, Polo e Candellaro al centro, Russell e capitan Clevenot in banda e Scanferla libero.

L’inizio del match è equilibrato: tra i biancorossi subito in palla Russell che risponde ai colpi degli attaccanti meneghini. Il break di Piacenza arriva a metà del set con Polo. Il centrale veneto prima mette a terra un bel primo tempo e poi a muro ferma l’attacco dei padroni di casa mandando gli ospiti a +2 (15-17). Milano prova a rientrare accorciando le distanze e passa avanti con Ishikawa: proprio un diagonale dello schiacciatore giapponese consegna il parziale ai padroni di casa (23-25).

Il secondo set si apre con una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sprint: Russell trascina i suoi e i biancorossi guadagnano subito un break importante (3-6). I ragazzi di coach Bernardi continuano a spingere e costringono Roberto Piazza a chiamare i due time out nel giro di pochi scambi (5-12). Milano va in difficoltà ed è costretta a fare a meno di Patry per un problema fisico, al suo posto dentro Weber ma il ritmo di Piacenza è difficile da contenere. L’attacco di Russell chiude il parziale sul 16-25.

Il 2-1 che spiana la strada verso i tre punti

Buona partenza per Clevenot e compagni anche nella terza frazione di gioco: Grozer e Russell sono scatenati e Piacenza vola subito sul +3 nelle fasi iniziali di gioco (2-5). I biancorossi giocano in scioltezza mentre Milano fatica a tenere il ritmo indiavolato degli ospiti; il diagonale vincente di Grozer fa volare Piacenza sul +8 (10-18). Piano e compagni con pazienza sfruttano qualche disattenzione nel campo biancorosso, riducendo lo svantaggio e portandosi a sole due lunghezze (20-22). Il mani fuori di Grozer, però, consegna il set alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (22-25).

Equilibrio in avvio di quarto set. Le squadre rispondono colpo su colpo ma è Piacenza a trovare ancora una volta il break prima con Clevenot che gioca con le mani del muro avversario e poi con due errori di Basic (10-13). I piacentini continuano a crescere e scappano via: è proprio capitan Clevenot a chiudere il match e a regalare tre punti d’oro alla Gas Sales Blunergy Volley Piacenza (19-25)

“Oggi abbiamo conquistato tre punti d’oro: adesso la cosa più importante è essere concreti durante il match e portare a casa i risultati, poi pian pianino sono convinto che arriverà anche il bel gioco. Per noi ora è importante fare punti e fare risultato: oggi siamo stati bravi a fare entrambe le cose. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita, siamo una squadra work in progress e dobbiamo continuare così. In palestra stiamo lavorando su tante cose tecniche nuove e oggi siamo riuscite a metterle in campo”.

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25)

Allianz Milano: Sbertoli 0, Ishikawa 16, Kozamernik 7, Patry 5, Maar 17, Piano 4, Meschiari (L), Pesaresi (L), Basic 7, Daldello 0, Weber 3, Mosca 0. N.E. Staforini. All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz 2, Baranowicz 2, Clevenot 12, Polo 8, Grozer 21, Russell 15, Candellaro 7, Scanferla (L), Antonov 0, Fanuli 0. N.E. Tondo, Izzo, Botto. All. Bernardi.

ARBITRI: Santi, Vagni.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 32′, 25′; tot: 114

Mvp: George Grozer