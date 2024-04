Gas Sales Piacenza, il bilancio della stagione. Primo Tempo con Andrea Anastasi

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Andrea Anastasi, coach della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Gas Sales Piacenza, la vigilia della semifinale con Civitanova.

La Gas Sales Piacenza ha chiuso la propria stagione con la sconfitta contro Civitanova nella semifinale valida per la prossima Challenge Cup: “La sensazione, nonostante una piccola sbandata iniziale, è che fossimo pienamente in partita. Abbiamo regalato il secondo set e poi vinto sia il terzo che il quarto. I punteggi erano sempre vicini, ma eravamo in controllo. Il tiebreak ci ha visto con un po’ di tensione e non siamo riusciti a portarla a casa. Si poteva fare di più? Certamente, questo è un dato di fatto. In questa stagione siamo mancati nei momenti importanti. Potevamo portarla a casa e giocare la finale di sabato. C’è rammarico”.

La prossima stagione Anastasi sarà nuovamente sulla panchina biancorossa: cosa dobbiamo aspettarci? “Abbiamo dovuto sostituire 8 giocatori su 14: un numero molto importante. Quando cambi così tanto l’equilibrio tecnico e umano va ritrovato. L’unico modo per sapere dove possiamo arrivare è iniziare a lavorare. Il club ha fatto del proprio per arginare una situazione di mercato molto complessa: Giappone e Polonia sono realtà potentissime, che hanno portato via tanti giocatori. In Italia, Perugia si è ancora migliorata (Ishikawa e Loser, ndr) e farà un campionato a parte. In generale noi dovremo parlare poco e lavorare di più. Pochi commenti e creiamo le basi per lanciare Piacenza anno dopo anno”.

