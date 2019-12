Nel tradizionale appuntamento di Santo Stefano con il campionato di SuperLega Credem Banca, la Gas Sales Piacenza ospita al PalaBanca i campionissimi della Cucine Lube Civitanova nella prima giornata del girone di ritorno.

Dopo il passo falso a Cisterna, con la sconfitta al tie break, nonostante Fei e compagni si siano trovati in vantaggio sul 2-1, giovedì 26 dicembre i biancorossi si troveranno al cospetto della squadra allenata da Ferdinando De Giorgi, laureatasi da poche settimane Campione del Mondo. Una sfida che sulla carta risulta molto impegnativa e quasi proibitiva per i ragazzi di mister Gardini, desiderosi però di riscattare la prestazione opaca della scorsa domenica nell’ultima partita del 2019, annata che rimarrà indimenticabile per tutti i tifosi e nella storia della Società piacentina.

Situazione Gas Sales Piacenza

Tra le fila della Gas Sales Piacenza son ben tre gli ex di turno: capitan Fei, Dragan Stankovic e Dick Kooy. Proprio lo schiacciatore italo-olandese ha trascorso nella Marche una stagione, (2012/2013) in prestito da Modena, per poi lasciare l’Italia per la Polonia. In questa prima parte di stagione, Kooy è stata una delle certezze della Gas Sales Piacenza e lo dimostrano i suoi 220 punti fin qui realizzati e la sesta piazza nella speciale classifica per quanto riguarda i punti individuali messi a segno. Consapevole della caratura dell’avversario, Kooy vuole chiudere al meglio questo 2019:

“Quella contro Civitanova sarà una sfida molto tosta contro una squadra come la Lube: possono contare su giocatori di livello assoluto, abituati a giocare tante partite. Sarà l’ultima partita di quest’anno e vogliamo chiudere nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare al massimo: proveremo a sfruttare a nostro favore certe situazioni”.

Gli avversari

L’opposto Ghafour non ci sarà. l’Iraniano starà fuori per un problema alla schiena che lo terrà lontano dal taraflex per un po’. La Cucine Lube Civitanova si presenta alla sfida del PalaBanca da prima della classe in campionato. Il girone d’andata per Juantorena e compagni è stato praticamente perfetto. Chiuso al primo posto con all’attivo ben 12 vittorie, 35 punti su 36 disponibili e un vantaggio di 7 punti sulla seconda. I cucinieri, inoltre, hanno dovuto fare i conti con un dicembre piuttosto inteso, con gare ogni 2 giorni e lunghe trasferte, che però non hanno interrotto il filotto positivo di vittorie. Obiettivo della squadra marchigiana, dunque, è chiudere in bellezza l’anno.

INIZIATIVE DI SANTO STEFANO

Anche quest’anno torna al PalaBanca l’appuntamento con la lotteria di Santo Stefano. L’iniziativa è organizzata dai Lupi Biancorossi e rivolta a tutti i loro soci. In palio tanti premi offerti gentilmente dagli sponsor della Gas Sales Piacenza.