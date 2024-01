Gas Sales Piacenza-Trento 1-3, i biancorossi durano un solo set contro i campioni d’Italia. Anastasi: “La peggior gara della stagione”

Si interrompe la striscia positiva di 4 vittorie consecutive tra campionato e Champions per la Gas Sales Bluenergy di coach Anastasi: in un Palabanca completamente esaurito i campioni d’Italia di Trento dominano a tratti una gara che si è chiusa dopo 4 set. I biancorossi trovano una reazione solo nel secondo parziale, condotto sin dai primi punti, ma è un fuoco di paglia. Il tecnico cambia più volte il sestetto, nel tentativo di arginare lo strapotere offensivo degli ospiti, con il solo Simon che è rimasto in pianta stabile nel ruolo di centrale: i cambi però non hanno sortito l’effetto sperato. Rychlicki è il migliore in campo: letteralmente incontenibile il lussemburghese è il top scorer e trascinatore di Trento. Non ci sarà troppo tempo per analizzare il ko interno, perché mercoledì sera (alle 20:30) i piacentini sfideranno a Latina Cisterna per la 16esima giornata di Superlega.

Anastasi senza mezzi termini: “La peggior gara della stagione”

“E’ la più brutta partita di questa stagione, non ha funzionato nulla, siamo stati troppo deboli mentalmente e fisicamente, parlare di tecnica dopo questa partita mi fa venire il mal di stomaco. Abbiamo giocato una brutta partita e mi dispiace tantissimo per il pubblico, vedere un palazzetto così pieno fa solo piacere ma noi non siamo stati abbastanza bravi per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”

Romanò: “Troppi errori al servizio e in ricezione”

“Abbiamo sbagliato tanto e la battuta oltre alla ricezione non ha funzionato come avremmo voluto. Abbiamo reagito nel secondo set soprattutto di nervi mentre tecnicamente abbiamo sbagliato troppo nell’arco della partita e se Trento prende punti di vantaggio diventa difficile recuperare”.

IL TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-3

(18-25, 25-19, 16-25, 15-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 7, Simon 11, Romanò 13, Recine 2, Caneschi 4, Brizard 2, Scanferla (L), Dias 1, Leal 14, Andringa, Alonso 1. Ne: Hoffer (L), Gironi, Ricci. All. Anastasi.

ITAS TRENTINO: Lavia 10, Kozamernik 7, Rychlicki 18, Michieletto 18, Podrascanin 7, Sbertoli 2, Laurenzano (L), D’Heer, Magalini, Pace (L). Ne: Nelli, Cavuto, Berger, Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Curtu di Trieste, Caretti di Roma.

NOTE: durata set 28’, 27’, 25’ e 23’ per un totale di 113’. Spettatori 3450 per un incasso di 47.500 euro. MVP: Alessandro Michieletto. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 19, ace 3, muri punto 5, errori in attacco 10, ricezione 37% (15% perfetta), attacco 46%. Itas Trentino: battute sbagliate 12, ace 8, muri punto 9, errori in attacco 7, ricezione 48% (27% perfetta), attacco 52%.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

TRENTO: Rychlicki, Sbertoli, Lavia, Michieletto, Kozamernik, Podrascanin, Laurenzano (L). All. Soli

Primo set

Parte forte Trento 3-1. Muro di Podrascanin e Trento avanza 6-2. Anastasi chiama timeout. Trento conduce il punteggio e domina il set 21-14. Nel frattempo sono entrati Diaz e Leal, ma Romanò fa molta fatica. Primo tempo di Podrascanin. Pipe di Leal. Mani out di Rychlicki 23-16. Michieletto di mancino ed è set point per Trento. Leal annulla il primo set point 24-17. Podrascanin chiude il set per Trento 25-18.

Secondo set

Parte forte Piacenza in questo secondo set, 10-4 il parziale. Altro ace di Simon, si mantiene a +6 Piacenza, 11-5 il punteggio. Altro punto di Leal 17-10, Piacenza spinge sull’acceleratore. Romanò fa passare il pallone sopra il muro 19-11. Contro break di Trento 19-15 e Anastasi chiama timeout. Piacenza rimane avanti 23-19. Pipe di Lucarelli e set point per Piacenza 24-19. Piacenza chiude il set 25-19.

Terzo set

Avvio equilibratissimo 7-6. Rychlick chiude una diagonale strettissima 8-6 per Trento. Ace di Lavia 9-6, Anastasi chiama timeout. Rychlick in diagonale verso posto 1 (10-7 avanti Trento). Ancora Rychlick in parallela: il lussemburghese è grande protagonista della partita 10-13. Diagonale di Romanò che però attacca out 10-14. Questa volta passa Romanò 11-14. Anastasi chiama timeout sul 11-16. Rychlick ancora a segno 12-20, si rivedono i fantasmi del primo set. Scanferla non riesce a difendere su Michieletto, una diagonale strettissima che vale il 13-21. Due ace consecutivi di Kozamernik 23-13. Mani out di Leal 14-23. Set point per Trento 24-14. Trento torna avanti nella partita, chiudendo 16-25

Quarto set

Trento avanti 4-2 in avvio. Primo tempo di Simon 3-4. Romanò a tutto braccio 4-5. Allungo di Trento 5-8. Free ball Rychlicki 5-9 e time out Anastasi. Muro di Kozamernik 5-11. Diagonale di Leal 11-6. Primo tempo di Simon 7-12. Romanò sbaglia la parallela 7-14, altro timeout per Anastasi. Altro errore di Leal (ben 17 errori dai 9 metri ) 8-15. Dias commette invasione aerea 8-16. Muro di Trento che finisce sulla testa di Recine 8-17. Ace di Dias 11-18. Errore di Sbertoli 12-19. Errore di Recine al servizio 12-20. Ace di Lavia 12-21. Altro ace di Lavia, ne mette 3 consecutivi e Trento è vicinissima ai 3 punti. Rychlicki porta il match ball a Trento. Il set si chiude 15-25