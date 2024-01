Casatese – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

I biancorossi sono pronti a tornare in campo contro la Casatese nel match valido per la 4^ giornata del girone B di Serie D: gli uomini di Rossini sono determinati a ritrovare il successo dopo il pareggio casalingo contro la Folgore Caratese. La vetta dista 4 lunghezze e trovare i 3 punti è fondamentale per continuare la corsa verso la vetta.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Maianti; Napoletano, Somma, Silva, Artioli, Zini, Corradi, Touré, Bassanini, D’Agostino, Marquez. All. Rossini.

Il prepartita