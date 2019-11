Neanche il tempo di festeggiare la prima storica vittoria in Superlega Credem Banca che per la Gas Sales Piacenza è già tempo di scendere in campo mercoledì 13 novembre alle ore 20.30 nel turno infrasettimanale della quinta giornata che vedrà la formazione biancorossa impegnata nella trasferta in quel di Trento contro la Itas Trentino di mister Lorenzetti.

Dopo oltre due ore e mezzo di gioco, domenica per la banda di mister Gardini è arrivata la prima vittoria in stagione: una vittoria sofferta, arrivata nel tie break contro un’avversaria come Vibo Valentia davvero ostica. La Gas Sales Piacenza, però, ha dimostrato di essere una squadra dura a morire e capace di lottare fino all’ultimo pallone, trascinata dai suoi uomini di esperienza. Il processo di crescita per i biancorossi prosegue, così come ha sottolineato anche l’allenatore al termine dell’incontro.

Nella gara di domenica, un grande contributo è arrivato anche dalla panchina con Alessandro Fei, chiamato in causa per sostituire l’infortunato Gabriele Nelli. Fei ha risposto da vero capitano, mettendo a terra 14 punti e avvicinandosi sempre di più a quel record di punti detenuto da Hristo Zlatanov.

Alessandro Fei presenta la sfida che attende la Gas Sales Piacenza

“La prima vittoria arrivata domenica non ci deve distrarre in quanto la sfida che ci attende mercoledì ci vedrà impegnati in una trasferta difficile: Trento è una formazione molto forte con giocatori di qualità e sulla carta è sicuramente favorita ma noi andremo a giocarcela senza paura, consapevoli dei nostri mezzi e che possiamo dare fastidio a tutti”.

Dall’altra parte della rete la Gas Sales Piacenza troverà una squadra tra le candidate alla vittoria finale: l’Itas Trentino, infatti, in queste prima quattro giornate di campionato ha conquistato quattro successi, con undici dei dodici punti disponibili conquistati per la propria classifica. Un ruolino di marcia davvero impeccabile per Giannelli e compagni capaci di aggiudicarsi anche il derby dell’Adige contro la Calzedonia Verona al tie break nell’ultima giornata. Per questa sfida, inoltre, mister Lorenzetti potrà contare su tutti i suoi uomini.