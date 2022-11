Gas Sales Piacenza: variazione gare girone di ritorno e mini-abbonamenti per Superlega e Cev Cup

Prende il via la vendita di un miniabbonamento per le prossime tre gare casalinghe della formazione biancorossa: 27 novembre (ore 18.00) con Cucine Lube Civitanova, mercoledì 30 novembre (ore 20,30) con Fenerbahce Istanbul, domenica 4 dicembre (ore 20.30) con Top Volley Cisterna.

Il miniabbonamento potrà essere sottoscritto sul sito vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.it ai seguenti prezzi

• Farnese € 65 (intero); € 50 (ridotto Under 21 – Over 70);

• Gotico € 55 (intero); € 35 (ridotto Under 21 – Over 70);

• Po [€ 50 (intero); € 35 (ridotto Under 21 – Over 70);

• Curva Lupi, Sant’Antonino e Bovo € 35 (intero); € 29 (ridotto Under 21 – Over 70).

Via da domani, sabato 18 novembre, la vendita dei biglietti per assistere alla gara Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova in programma al PalabancaSport domenica 27 novembre (ore 18.00) valida per la nona giornata di SuperLega Credem Banca.

Prezzi dei biglietti per la gara con Cucine Lube Civitanova

Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Lupi e Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

Ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

Ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

Da martedì 22 novembre, infine, via alla vendita dei biglietti per assistere alle gare Bluenergy Daiko Volley Piacenza – Fenerbahce Istanbul in programma al PalabancaSport mercoledì 30 novembre (ore 20.30) e per la gara Gas sales Bluenergy Volley Piacenza – Top Volley Cisterna in programma al PalabancaSport domenica 4 dicembre (ore 20.30) valida per la decima giornata di SuperLega Credem Banca.

Prezzi dei biglietti per la gara con Fenerbahce Istanbul e Top Volley Cisterna

Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Lupi e Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

Ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

Ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti.

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Sarà possibile per le società sportive acquistare biglietti a prezzo agevolato (10 euro gli adulti e 5 euro gli under 18) inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it . Acquisto minimo 10 biglietti. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità nei settori di Tribuna Gotico, Curva Sant’Antonino e Curva Bovo fino ad esaurimento, saldo e ritiro in cassa accrediti il giorno della partita.

Promo Universitari: sarà possibile anche per gli universitari acquistare un biglietto ad euro 10 il giorno della partita per i settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico. Per avere diritto all’agevolazione bisognerà mostrare in biglietteria il tesserino universitario.

Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva dalla prima alla quinta giornata di ritorno della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca.

Di seguito il calendario completo

1ª Giornata di Ritorno

Sabato 17 dicembre, ore 20.30

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

2ª Giornata di Ritorno

Lunedì 26 dicembre, ore 18.00

Gas Sales – Valsa Group Modena0

Diretta Volleyballworld.tv

3ª Giornata di Ritorno

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.20

Itas Trentino – Gas Sales

Diretta Volleyballworld.tv

4ª Giornata di Ritorno

Domenica 15 gennaio 2023, ore 20.30

Gas Sales – Emma Villas Aubay Siena

Diretta Volleyballworld.tv

5ª Giornata di Ritorno

Domenica 22 gennaio 2023, ore 18.00

Vero Volley Monza – Gas Sales

Diretta Volleyballworld.tv

I Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia si giocheranno mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre alle ore 20.30. Via parteciperanno le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata.