Rugby, Top10 – I Lyons conquistano un punto pesante contro il Petrarca Padova

Sono dei Lyons mai domi quelli battuti dai Campioni d’Italia del Petrarca Padova, che porta a casa un successo rotondo grazie alle tre mete marcate nel finale di primo tempo, che hanno scavato la differenza decisiva tra le due squadre. I Lyons avevano terminato il primo quarto di gioco in vantaggio, grazie alle mete marcate da Bruno e Paz su due splendidi contropiedi orchestrati dai trequarti bianconeri, ma il Petrarca ha fatto valere il proprio peso specifico e messo in mostra il perché sono i Campioni d’Italia marcando tre volte prima dell’intervallo. Nella ripresa gli uomini di Marcato hanno gestito il vantaggio, andando a bersaglio due volte con Scagnolari, ma i Lyons hanno strappato un importante punto in classifica grazie ad altre due mete di Capitan Bruno, autore di una tripletta pesantissima.

Complice la vittoria del Cus Torino sul campo del Mogliano, i Lyons mantengono le distanze dalla lotta retrocessione. In attesa del confronto diretto con le due compagini sul fondo della classifica, i Lyons tra due settimane faranno visita al Valorugby Emilia.

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 26-43 (14-31)

Marcatori: p.t. 6’ m Esposito tr. Lyle (7-0), 13’ m Bruno tr. Ledesma (7-7), 17’ cp Lyle (7-10), 19’ m Paz tr. Ledesma (14-10), 28’ m Citton tr. Lyle (14-17), 35’ m Galetto tr. Lyle (14-24), 40’ m Fou tr. Lyle (14-31) s.t. 64’ m Scagnolari (14-36), 71’ m Bruno tr. Ledesma (21-36), 76’ m Scagnolari tr. Lyle (21-43), 80’ m Bruno (26-43)

Sitav Rugby Lyons: Biffi, Cuminetti, Paz, Conti (52’ Zarizde), Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi (55’ Fontana); Portillo, Petillo (59’ Cissè), Salvetti; Quaranta (64’ Bottacci), Janse van Rensburg (40’ Lekic); Minervino (48’ Salerno), Cocchiaro (49’ Buondonno), Acosta (48’ Morosi). all. Orlandi

Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, Scagnolari, Broggin (60’ De Masi), Fou (75’ Zini); Ormson, Panunzi (22’ Citton); Trotta (cap.), Nostran, Casolari (49’ Montagner); Ghigo, Galetto (58’ Michieletto); Chistolini (44’ Hughes), Cugini (58’ Carnio), Spagnolo (51’ Borean). all. Marcato

Cartellini: 53’ giallo a Lekic (Sitav Rugby Lyons), 69’ giallo a Nostran (Petrarca Rugby).

Calciatori: Ledesma 3/5 (Sitav Rugby Lyons), Lyle 6/7 (Petrarca Rugby)

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gianni Salerno e Cristina Paladini

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1 ; Petrarca Rugby 5

Peroni Player of the Match: Fou Pama (Petrarca Rugby)