Giardini Merluzzo in giallo, il 30 settembre e 1° ottobre

Ai Giardini Merluzzo sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre la Luppoleria festeggia i dieci anni di attività con varie iniziative e il concorso letterario “I Giardini Merluzzo in giallo

I GIARDINI MERLUZZO IN GIALLO

I Giardini Merluzzo si tingono di giallo. Giallo non necessariamente come il colore dell’autunno o come un intreccio di cronaca alla Agata Christie. Giallo anche come il cartellino dell’arbitro di una partita di calcio in un giardino pubblico, come il Sottomarino dei Beatles, come il colore della pelle degli uomini del Sol Levante, come la Signora in Giallo o come tutto ciò che la fantasia saprà suggerire