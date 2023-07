Giorgio, morto per un calcio alla porta di vetro o per una spinta? Disposto l’incidente probatorio e nuove perizie mediche

Morto dopo l’impatto contro una porta a vetri, al culmine di una lite con la fidanzata. Il gip ha disposto l’incidente probatorio, richiesto dal pm. Parliamo di Giorgio Simone, il 28enne deceduto il 16 aprile 2020 nell’abitazione di Ancarano che condivideva con la fidanzata. Al culmine di una discussione proprio con la compagna, il 28enne, in preda all’ira, aveva sferrato un violento calcio alla porta di vetro della camera da letto. Un gesto istintivo e apparentemente innocuo, che però aveva sancito la morte del giovane. Un frammento di vetro, infatti, aveva reciso la vena della gamba provocando un’immediata e inarrestabile fuoriuscita di sangue. La fidanzata aveva chiamato subito il 118.

All’arrivo dei sanitari, il giovane aveva già perso troppo sangue e morì durante il trasporto in ambulanza. Almeno questa era la ricostruzione ufficiale prima del 22 maggio 2023. Prima, cioè, che la Procura iscrivesse nel registro degli indagati la fidanzata del giovane, una 30enne piacentina, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e gli operatori sanitari che presero in cura il giovane, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Secondo gli avvocati della famiglia di Giorgio, infatti, durante la lite Giorgio non avrebbe sferrato un calcio alla porta. Sarebbe stata la fidanzata a colpirlo al petto. Giorgio indossava i calzini e in seguito alla spinta scivolò lungo il pavimento all’indietro andando a sbattere contro la porta di vetro. L’avrebbe dunque sfondata riportando il taglio che avrebbe causato la sua morte. I soccorsi del 118 poi non avrebbero agito secondo le norme previste in caso di forti emorragie. Insomma, la Procura deve ora capire nel dettaglio cosa sia accaduto quel 16 aprile di oltre tre anni fa. A questo dovrebbe servire l’incidente probatorio.

Nel frattempo è stato nominato un perito incaricato di analizzare le ferite riportate dalla vittima. Se ne occuperà Chen Yao, medico specializzato dell’Università di Pavia.