Volley, Serie B2 – Primo colpo al centro per la Pallavolo Alsenese: Elisa Frassi

Primo colpo al centro per la Pallavolo Alsenese in vista del prossimo campionato di B2 femminile. La società del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Elisa Frassi, centrale classe 2001 proveniente dal Volley 2.0 Crema (B1).

Il direttore sportivo gialloblù Mariano Guarnieri

“Il suo nominativo ci è stato segnalato dal nostro vice allenatore Paolo Bergamaschi che conosceva bene la ragazza fin da quando la vide nelle giovanili di Crema. Elisa è venuta a fare un allenamento ad Alseno e ha conquistato immediatamente tutti per carattere, grinta e idee chiare. Dopo una stagione in B1 dove ha giocato a sprazzi, aveva voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista e siamo convinti che da noi possa esaudire il suo desiderio. Braccio pesante in attacco, non altissima come centrale, ma con un’ottima elevazione, sa farsi valere anche a muro. Siamo convinti che abbia ancora ampi margini di miglioramento e possa diventare uno dei migliori centrali di B2 nella prossima stagione”.

Elisa Frassi è nata il 12 marzo 2001 a Crema (anche la sua città di origine) ed è alta un metro e 77 centimetri. Dopo aver mosso i primi passi pallavolsitici nel Volley Izano fino all’under 13, è poi approdata al Volley 2.0 a Crema, dove ha svolto un lunghissimo percorso durato nove anni. Under 14, Under 16 e Under 18 nelle giovanili, passando anche dalla Terza divisione fino al biennio in B1, categoria conquistata dopo la promozione.

Le parole di Elisa

“Quando c’è stato l’interesse di Alseno ero molto contenta, anche perché alcune mie amiche come Sofia Cornelli e Hetta Vairani che hanno giocato lì me ne hanno parlato bene. Ho avuto un’ottima impressione da parte di tutti nell’allenamento di prova, la società mi sembra molto organizzata. Anche il fatto di conoscere Paolo Bergamaschi ha inciso nella mia scelta. Mi interessa molto il fatto di essere allenata da Federico Bonini di cui me ne hanno parlato bene e che può darmi molto dal punto di vista tecnico. Fare un bel campionato di B2 era ciò che stavo cercando io, un campionato dove mettermi in gioco da protagonista. Come centrale il mio punto forte è l’attacco, dove mi piace il gioco veloce; spero di migliorare nel muro e mi piace anche difendere”.

Il roster della Pallavolo Alsenese

L’arrivo di Elisa Frassi è il sesto volto del mosaico gialloblù, sommandosi alle schiacciatrici Chiara Shanti Falotico e Rebecca Spagnuolo, ai liberi Allegra Toffanin e Giulia Gandolfi e alla palleggiatrice Mercedes Pieroni.

