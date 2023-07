Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, Federica Polletta è il primo acquisto

La Pallavolo San Giorgio rende noto di aver trovato l’accordo per il prossimo campionato con la schiacciatrice di posto 4 Federica Polletta.

Nata a Ravenna il 14 giugno 2003 e residente a Cervia, la nuova giocatrice giallobiancoblù, alta 180 centimetri, muove i primi passi nel volley nella cittadina di residenza dopodichè passa nel vivaio della Vbc Cesena, dove nella stagione 2018/2019 è stata aggregata alla prima squadra che partecipa al campionato di B1, allora allenata da coach Andrea Simoncelli.

Una stagione di transito in C al Rubicone Volley e dal 2020 il ritorno a Cesena per Federica dove è rimasta sino al campionato scorso, la squadra allenata da coach Cristiano Lucchi ha chiuso la stagione al settimo posto sfiorando la qualificazione ai playoff. Dal 2023/2024 farà parte della rosa della Pallavolo San Giorgio Piacentino.

Coach Matteo Capra

“Cercavamo un attacco esterno di posto 4 che potesse completare il parco attaccanti ed in Federica abbiamo individuato la giocatrice adatta al nostro gioco per caratteristiche tecniche ed umana. Arriva da un’esperienza in B1 ed ho trovato una ragazza motivata per una nuova avventura, siamo estremamente contenti di accoglierla”.

Roster della Pallavolo San Giorgio

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

