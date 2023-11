Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2023, iniziative a Piacenza fino al 10 dicembre – AUDIO

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2023, iniziative in programma a Piacenza fino al 10 dicembre. Sul tema è intervenuta a Radio Sound l’Assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli.

“Una serie di iniziative che coinvolgono tante associazioni a cui siamo grati perché in realtà stanno lavorando con noi in un tavolo collettivo da più di un anno”.

Le denunce sono in aumento anche a Piacenza

“Sicuramente è sintomo di un disagio sociale diffuso. Però il fatto che siano in aumento le denunce significa anche che le donne cominciano a capire che è necessario rivolgersi alle autorità competenti per denunciare. Questo ci permette di lavorare per cambiare la mentalità. Il tema del consenso è finalmente all’ordine del giorno, trovo la cosa molto importante“.

Le iniziative a Piacenza

Tavolo comunale di contrasto alla violenza di genere – Ricomincio da me: guida tascabile per aver cura delle donne, presentazione – 23/11 , ore 20.30 – Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni.

, ore 20.30 – Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni. Commissione delle Elette – Due sedute di Commissione aperte al pubblico presso la sala del Consiglio comunale, per la presentazione di due realtà associative impegnate sulle tematiche dell’universo femminile, con focus sul fenomeno della violenza contro le donne. Il 17/11 , ore 18.00, ospite Nadia Bragalini, ambassador Città delle Donne.

, ore 18.00, ospite Nadia Bragalini, ambassador Città delle Donne. Cantiere Simone Weil- Nonsiamosole, percorso notturno con installazioni – da Porta Borghetto – 18/11 , ore 20.30.

, ore 20.30. Emporio solidale – La forza delle donne ha radici profonde, inaugurazione installazione – via Primo maggio 62, 20/11 , ore 17.

, ore 17. Confcommercio Piacenza con Stati Generali delle Donne, Città delle Donne e Lions New Voices – le vetrine dei negozi di Piacenza si tingeranno di rosso per sensibilizzare contro la violenza sulle donne – dal 20 al 30 novembre .

. Confapi – Parità di genere, convegno – Auditorium S.Ilario 23/11 , ore 17.

, ore 17. Coordinamento donne Cgil e Arci – Musica al lavoro/Ferite a morte, spettacolo musicale – CGIL via XXIV maggio 18, 23/11 , ore 21.30.

, ore 21.30. Spi Cgil con gruppo di lettura “Le chiacchiere intelligenti”– Un giorno perfetto, discussione sul romanzo di Melania Mazzucco – Biblioteca Comunale Farnesiana – 23/11 , ore 15.30.

, ore 15.30. Casa Clizia e Manicomics – Il dono del cervo/ Il risveglio del Sacro femminile, danza sacra- 24/11 , dalle ore 17.30 – via Scalabrini 19.

, dalle ore 17.30 – via Scalabrini 19. Casa Clizia e Manicomics – Il dono del cervo, Laboratori e incontri – 25/11, dalle ore 10 – via Scalabrini 19.

dalle ore 10 – via Scalabrini 19. Commissione delle elette – Ma come ti vesti?, inaugurazione mostra abiti di donne violate– Piccolo Museo della Poesia, Sabato 25/11 , ore 11.

, ore 11. Donna, vita, libertà – Sit in con performance– Piazzetta S. Francesco – 25/11, ore 15.

ore 15. Donne in nero – Chiamiamole per nome, via Cavour, angolo via XX settembre, 25/11 , ore 11.

, ore 11. Kabukista con Arcigay Piacenza Lambda, Cgil Piacenza, Cisl Parma e Piacenza, Mondo Aperto, Nuovi Viaggiatori, Soroptimist Piacenza – 25 novembre: una via crucis, percorso itinerante con performance – Piazza Cavalli – 25/11 , dalle ore 14.30.

, dalle ore 14.30. Soroptimist – Orange the world, adesione alla campagna nazionale ONU – Palazzo Farnese- 25/11 .

. Spi Cgil –inaugurazione panchina rossa – Piazzetta Centro commerciale Farnesiana – 25/11 , ore 10.

, ore 10. Stella Management – Marathon of Women and Respect – pubblicazione di articoli e storie sul profilo Instagram di Stella Management riguardanti le donne, le date, il rispetto e i diritti – dal 25/11 al 10/12 .

al . Cisl con Soroptimist- Ti rispetto – camminare insieme senza paura, camminata con partenza da via Grazioli, Besurica – 26/11 , ore 7.30-13.

, ore 7.30-13. CIF – Pensavi fosse amore invece era un disastro, conversazione con la psicoterapeuta Silvia Tizzoni, autrice del libro omonimo, e i ragazzi dell’Istituto Superiore Romagnosi-Casali sulla parità, il rispetto e le sane relazioni – Aula Magna Romagnosi – 01/12 ore 15.00.

ore 15.00. Casa del Fanciullo – Amore cieco, diario di un commissario di Polizia, presentazione del libro del Commissario Salvatore Blasco – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano – 29/11 dalle 18 alle 21.

Il programma sul sito del Comune di Piacenza.