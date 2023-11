L’allarme di Grazia Pradella: “Procura in grave sofferenza d’organico, serve un intervento concreto” – AUDIO

Nell’ambito della maxi operazione che ha portato all’arresto di un 51enne piacentino per traffico internazionale di Fentanyl e falsificazione di moneta, il procuratore capo Grazia Pradella ha voluto lanciare un grido d’allarme. “L’abbiamo detto in tante altre occasioni: la Procura è allo stremo, viviamo una drammatica carenza d’organico. Ma finora abbiamo ricevuto solo promesse, niente di concreto”.

“Noi non abbiamo più personale, abbiamo una scopertura del 65%. Stiamo producendo indagini che costano evidentemente tanta fatica e lo stiamo facendo in condizioni impossibili. Dovremmo avere 30 amministrativi e invece siamo a 14, e di questi 14 alcuni hanno limitazioni di natura personale all’attività lavorativa. Siamo in grave sofferenza. Abbiamo potuto fare questa indagine perché aiutati dalla guardia di finanza nel disbrigo delle questioni materiali. Ci facciamo le fotocopie da soli, non abbiamo chi fa vedere i fascicoli agli avvocati, non abbiamo chi riceve il pubblico”.